Skąd tak wysoka cena malin w 2022? Ekspertka wyjaśnia

Autor: Albert Katana (op. AT)

Data: 31-05-2022, 13:30

Ceny importowanych malin w maju 2022 r. były istotnie wyższe niż w maju 2021 r. - podobnie jak czereśni. - mówi nam dr hab. Bożena Nosecka, prof. IERiGŻ-PIB.

Skąd tak wysoka cena malin w 2022? Dr hab. Bożena Nosecka wyjaśnia. fot. unsplash/PTWP

Skąd tak wysoka cena malin w 2022?

Dr hab. Bożena Nosecka, prof. Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego wskazuje w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że ceny importowanych malin w maju 2022 r. były istotnie wyższe niż w maju 2021 r. - podobnie jak czereśni.

- 24 maja ceny hurtowe czereśni wyniosły średnio ok. 100 zł/kg w porównaniu z 35 zł w tym samym czasie roku ubiegłego. W dużym stopniu wynikało to z opóźnienia zbiorów w południowych krajach UE, skąd sprowadzamy te owoce. Wysokie były także ceny hurtowe malin – 68 zł/kg. Natomiast niższe były ceny importowanych truskawek. Ceny tych owoców wyniosły ok. 12 zł/kg, wobec ok. 14 zł 24 maja 2021 r. - dodaje.

Ceny malin z importu zawsze wyższe od krajowych?

Ekspertka zauważa, że przykład cen truskawek w maju nie potwierdza tezy, że ceny owoców importowanych są zawsze wyższe od cen owoców krajowych.

- Zależy to od poziomu podaży w Polsce i innych krajach. W okresie zbiorów krajowych polscy konsumenci spożywają przede wszystkim owoce pochodzące z krajowych upraw. Generalnie wyższe ceny owoców importowych – zwłaszcza z krajów UE – są wynikiem wyższych kosztów produkcji w tych krajach w porównaniu z Polską - dodaje.

Po co Polska importuje owoce?

Dr Nosecka podkreśla, że jakość owoców krajowych nie jest gorsza od pochodzących z importu.

- Krajowi konsumenci preferują owoce krajowe ze względu na przyzwyczajenia smakowe i świadomość, że polskie owoce ze względu na krótszy okres transportu są bardziej „świeże” niż sprowadzane zza granicy. Warto podkreślić, że polski import owoców strefy umiarkowanej realizowany jest w okresie braku podaży ze zbiorów krajowych (głównie w okresie wiosennym) lub w warunkach głębokiego spadku rodzimej produkcji - wskazała.

