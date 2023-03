Emocje w ostatnich tygodniach wzbudziły braki warzyw ciepłolubnych - papryki, pomidorów, ogórków. Kilka dekad temu, o tej porze roku, nasi rodzice, dziadkowie nawet nie pomyśleliby o kupowaniu zimą pomidorów - mówił w tvn24.pl, dr Paweł Kraciński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW).

Braki i wysokie ceny warzyw ciepłolubnych; fot. unsplash.com

Podwyżki cen warzyw wynikają z anomalii pogodowych

Teraz my zapomnieliśmy, że to nie są nasze warzywa, one są importowane - powiedział Paweł Kraciński w TVN24. Wyjaśnił, że drastyczne podwyżki cen papryki wynikają z anomalii pogodowych na południu Europy i północy Afryki. Zwrócił uwagę, że z powodu zmian klimatu warzywa i owoce mogą być w przyszłości mniej dostępne.

Dlaczego warzywa są drogie?

Wyjaśniał, że są "dwa czynniki - koszty energii i zmiany klimatu". - Jedno jest niezależne od drugiego, ale się kumuluje. Wzrost kosztów transportu, jak również niekorzystny dla naszych handlowców i konsumentów kurs walutowy spowodował, że koszty były wysokie. Głównym czynnikiem, moim zdaniem, są zmiany klimatyczne. Coraz częściej spotykamy się z suszami, gwałtownymi zjawiskami, które mogą zniwelować wielomiesięczną pracę producentów, której finałem są owoce i warzywa - tłumaczył w TVN24.

Czy warzywa będą tanieć?

- Warzywa były drogie. Mogę uspokoić, że w najbliższych tygodniach one będą tanieć - mówił. Dopytywany, czy to będą nasze, polskie warzywa odpowiedział, że "na nasze trzeba jeszcze poczekać".

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl