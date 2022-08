strefa premium

Słodkie zamieszanie: Skoro w Polsce cukru nie brakuje, dlaczego nie ma go w sklepach?

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 02-08-2022, 08:34

Kłopoty z brakiem cukru w sklepach zaczęły się w pierwszej połowie lipca od braku niektórych towarów w Biedronce. Szybko okazało się, że cukrowa panika przeniosła się także do innych dyskontów a dalej – do ogółu sklepów. Wszystko to mimo zapewnień, że w Polsce cukru nie brakuje.

W lipcu cukier zaczął znikać ze sklepowych półek w błyskawicznym tempie/ fot. AK

Co z tym cukrem?

W pierwszej połowie lipca do naszej redakcji zaczęły napływać sygnały o brakach niektórych towarów w sklepach Biedronki. Cukier nie był wtedy jeszcze głównym problemem, bo w zależności od rejonu brakowało nabiału, sosów, zup, makaronów, a nawet środków czystości. Jak dowiedzieliśmy się od pracowników, przyczyną były kłopoty z dystrybucja towarów wewnątrz sieci. Część pracowników mówiła o brakach kadrowych, a część o strajkach.

Biedronka na skutek braku niektórych towarów, w tym cukru, wprowadziła na jego zakup limit w wysokości 10 kilogramów na jeden paragon. Sieć tłumaczyła, że cukru zaczęło brakować, bo niektórzy klienci potrafili kupować nawet kilkadziesiąt kilogramów dziennie. Wszystko to z powodu niskich cen, bo cukier marki „Polski Cukier” kosztował w dyskoncie 3,22 zł.