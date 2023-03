Eksperci firmy McCormick przeprowadzają badania trendów smakowych na całym świecie każdego roku. W ten sposób powstał kolejny raport Flavour Forecast przedstawiający najmodniejsze wybory kulinarne na rok 2023. Zobacz co w nim znajdziemy!

Jakie smaki będą dominowały w 2023? Eksperci McCormick podpowiadają/fot. materiały prasowe

Członkowie zespołu McCormick odbyli 5-miesięczną podróż w poszukiwaniu przyszłości świata kulinarnego.

odbyli 5-miesięczną podróż w poszukiwaniu przyszłości świata kulinarnego. Testowali 300 smaków i odkryli ponad 1000 trendów.

W raporcie Flavour Forecast zaprezentowali 3 główne trendy, które ich zdaniem w tym roku nie tylko warto wypróbować w swojej kuchni, ale które mają szansę odbić się szerszym echem w całej branży gastronomicznej.

Trendy 2023: Powrót tłuszczy pełnych smaku

Coraz częściej tłuszcz powraca do łask. Wykorzystują go w swoich potrawach zarówno szefowie kuchni, jak i konsumenci. Od roślinnych do zwierzęcych – tłuszcze nadają potrawom niezwykły smak i prawdziwie kremową konsystencję. Do naszego menu wracają również masła smakowe zarówno domowej roboty, jak i coraz częściej spotykane na półkach sklepowych. Ze względu na zmieniające się preferencje żywieniowe społeczeństw nieustannie poszukiwane są też wegańskie alternatywy, które pozwolą odwzorować przyjemny i kremowy smak tłuszczy zwierzęcych. Wiemy, że doskonale sprawdzają się do tego pistacje i orzechy makadamia, a także masło z orzechów laskowych.

Zmiana podejścia konsumentów z tłuszczofobii na jego akceptację, to dla kucharza wspaniała wiadomość. Tłuszcz to jeden z najbardziej wdzięcznych składników w kuchni. Z łatwością oddaje smak, a przy tym jest tak bardzo wszechstronny w zastosowaniu i potrafi zmienić oblicze wielu potraw, niezależnie od rodzaju kuchni. Jeśli chodzi o ten trend to szczególnie polecam wypróbować w domu carpaccio z pomidorem, grejpfrutem i masłem Yuzu Kosha oraz wegańską pastę carbonara - mówi Maciej Wawryniuk, doradca kulinarny marki KAMIS.

Smaki 2023: Francja na co dzień

Druga propozycja oparta jest na tradycyjnych francuskich składnikach i technikach. Łączy podstawy kuchni francuskiej z technikami lub specjałami z innych krajów. Kuchnia francuska nie jest już zastrzeżona tylko dla ekskluzywnych lokali i rygorystycznych zasad gastronomicznych. Staje się narzędziem do eksperymentowania z innymi potrawami, ponieważ konsumenci chcą dziś jeść bardziej fantazyjnie, unikając jednocześnie drogich i ekstrawaganckich metod. Duża część tego trendu to łączenie francuskich technik lub bazowych potraw, z kuchnią azjatycką. Ciekawe smaki uzyskamy również łącząc ją z produktami roślinnymi.

A co możemy wypróbować w polskich warunkach? Doradca KAMIS poleca Burgera z cebulą w stylu francuskim lub Galette z bakłażanem i gohujang.

Trend numer 3: Ponad ostrością

Ostatni trend ukazuje nam całą złożoność ostrych smaków. Różne składniki zmieniają miejsce odczuwania ostrości, czy czas utrzymywania się jej. Ten trend zdecydowanie wznosi nas poza ramy płaskiej pikantności, w głąb ostrości i uzupełniających ją składników. Przypomina, że postrzeganie ostrości jest doznaniem multisensorycznym i zachęca do spróbowania jeszcze bardziej ekstremalnych smaków, takich jak np. Yuzu Kosho, przyprawy łączonych kuchni wietnamskiej i Cajun, Seeni Sambol, Salsa Macha, Baza zupy Tom Yum, czy przyprawy Chongqing Mala. Produkty ostre i pikantne z roku na rok odnotowują coraz większe zainteresowanie i wzrost sprzedaży. Duża część ostrych dań i przypraw pochodzi z krajów azjatyckich, ale nie tylko. Kolebką ostrości jest również Meksyk.

Żaden inny smak nie ma tak wielkiego potencjału jak pikantny. W połączeniu z odpowiednimi składnikami i technikami, profil ostrości może zostać zaprezentowany w taki sposób, że będziemy chcieli jeszcze – opowiada Maciej Wawryniuk.

Smak roku

Za Smak Roku przez ekspertów McCormick została uznana fuzja kuchni wietnamskiej i Cajun! To połączenie zostało zainspirowane rosnącym zainteresowaniem potrawami pochodzącymi z regionów azjatyckich. Ta eklektyczna mieszanka łączy wpływy kuchni francuskiej z ostrymi, nie stroniącymi od tłuszczu tradycyjnymi potrawami kuchni wietnamskiej i Cajun.

Firma McCormick jest światowym producentem przypraw i produktów smakowych. Z roczną sprzedażą w wysokości 6,35 miliarda dolarów firma produkuje, sprzedaje i dystrybuuje przyprawy, mieszanki przypraw i inne produkty dla całego przemysłu spożywczego - punktów sprzedaży detalicznej, producentów żywności i firm gastronomicznych.

