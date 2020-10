SmakMAK: Rynek pozytywnie zweryfikował naszą ofertę przekąsek convenience (wywiad)

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Jak z pana perspektywy zmieniał się popyt na przekąski chłodzone w czasie pandemii? Czy Polacy jedzą ich mniej, tyle samo, a może więcej? Czy moda na gotowanie w domu, o której tyle się mówi, objęła także te kategorie?

Tomasz Średziński, dyrektor zarządzający firmy SmakMAK: Przekąski w dzisiejszych czasach są nieodzowną kategorią, a ich zastosowanie ulega ewolucji w związku ze zmianami trybu życia spowodowanymi pandemią. To ważna część dzisiejszego stylu życia oparta z jednej strony o pragmatyzm – otwartość na rozwiązania ułatwiające życie, także w kategorii kulinariów a z drugiej wręcz o hedonizm – brak zahamowań w próbowaniu czy poznawaniu różnych smaków.

Przekąski to szerokie spektrum produktów, my jednak skupiamy się na przekąskach z kategorii produktów chłodzonych. Mamy tu do czynienia z nakładającymi się potrzebami zaspakajania głodu i smaku, dla których wspólnym mianownikiem najczęściej będzie krótki czas i łatwość przygotowania do spożycia.

Przed pandemią zmienne w postaci dostępności i czasu brały górę – smak był ważny, ale często to „tu i teraz” decydowało o wyborze przekąski. W okresie pandemii, gdzie aktywność była wyraźnie ograniczona, konsumenci dysponowali większą ilością czasu, przez co krótki czas przygotowania produktów miał mniejsze znaczenie. Za to znaczenia nabrał smak i dostępność w kontekście długiego czasu przechowywania. Nie od dziś wiadomo, że istotny wpływ na asortyment w sklepach detalicznych mają mody wygenerowane przez małą gastronomię.

W czasie pierwszego lockdownu w zasadzie aktywność gastronomii spadła do zera, natomiast asortyment przekąsek w handlu został zredukowany do produktów znanych i lubianych. Zatem, niejako dokonała się naturalna weryfikacja gustów i popularności poszczególnych grup asortymentowych. Okazało się, że rynek pozytywnie zweryfikował naszą ofertę w segmencie przekąsek convenience. Nasze obroty systematycznie rosły, w tempie bardziej niż zadawalającym.

Które chłodzone produkty z kategorii przekąsek są dziś najpopularniejsze, a które mają pana zdaniem największy potencjał?

Przekąski chłodzone, bo na nich się skupiamy, to w naszym przypadku dwa wyraźne obszary: dla smakoszy i koneserów smaku oraz obszar stricte convenience.