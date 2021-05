Środa Wlkp. i Gostyń będą otrzymywać ciepło z cukrowni

Trzydzieści sześć tysięcy megawatogodzin ciepła wyprodukowały kotłownie cukrowni dla mieszkańców Środy Wlkp. i Gostynia – Pfeifer & Langen Polska S.A podsumowała sezon grzewczy. – Ciepło z sieci w znacznym stopniu ogranicza konieczność korzystania z pieców domowych, które w Polsce są główną przyczyną smogu – mówi Joanna Embros, Specjalista ds. ochrony środowiska Grupy Pfeifer & Langen Polska S.A.

Instalacje, które są niezbędne do funkcjonowania cukrowni mogą pracować też na rzecz lokalnych społeczności.

Pfeifer & Langen Polska S.A. planuje inwestycje w poprawę efektywności energetycznej we wszystkich swoich zakładach.

W ramach Grupy Pfeifer & Langen Polska S.A. produkcję cukru w Polsce prowadzą cztery cukrownie.

Przez jesień, zimę i wiosnę kaloryfery w Środzie Wielkopolskiej i Gostyniu były ciepłe dzięki elektrociepłowniom w cukrowniach Pfeifer & Langen Polska S.A. Produkcja ciepła w cukrowniach odbywa się w sposób bardziej efektywny tzn. że z tej samej ilości paliwa można uzyskać więcej energii niż w innych, mniej wydajnych źródłach. Ponadto emisje ze spalania paliw, przy spełnieniu wszystkich wymagań prawnych co do jakości spalin, są wynoszone wyżej (wysokie kominy) co sprawia, że ograniczana jest tzw. niska emisja zanieczyszczeń, która jest w większości przypadków odpowiedzialna za powstawanie smogu.

Dla lokalnej społeczności

W Środzie Wlkp. ciepło dociera do lokali spółdzielczych (ponad 2 tys. mieszkań), komunalnych, prywatnych oraz urzędów i instytucji. W sumie ogrzewanych jest ponad osiem tysięcy mieszkańców. W Gostyniu ogrzewanych jest ponad 900 mieszkań spółdzielczych, a także mieszkania we wspólnotach mieszkaniowych, domki jednorodzinne i przedszkole miejskie. – Instalacje, które są niezbędne do funkcjonowania cukrowni mogą pracować też na rzecz lokalnych społeczności. Czujemy się silnie związani z mieszkańcami, dlatego zaopatrujemy ich w ciepło – podkreśla prezes Pfeifer & Langen Polska S.A. Roman Kubiak.

Mniejsza emisja CO2

W najbliższych latach Pfeifer & Langen Polska S.A. planuje inwestycje w poprawę efektywności energetycznej we wszystkich swoich zakładach. Dzięki nim ma się zmniejszyć emisja CO2 o 100 tys. ton. Jednocześnie Spółka inwestuje w mniej emisyjne paliwa i rozważa możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii co spowoduje zmniejszenie emisji tlenków siarki i azotu oraz pyłu do powietrza a także dalszą redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

W ramach Grupy Pfeifer & Langen Polska S.A. produkcję cukru w Polsce prowadzą cztery cukrownie: w Środzie Wlkp., Gostyniu, Miejskiej Górce i w Glinojecku. Zakłady te skupują buraki wyłącznie od polskich plantatorów, swoje produkty sprzedają m.in. pod marką Diamant.