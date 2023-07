Ceny oliwek osiągają rekordowe poziomy - pisze Financial Times. to wszystko przez ekstremalną suszę w Europie Południowej.

Ceny oliwek wystrzeliły; fot. unsplash.com / Flor Saurina

Ile kosztują oliwki?

Europejskie ceny oliwek wynoszą 7 euro za kilogram po tym, jak we wrześniu 2022 r. po raz pierwszy przekroczyły poziom 4 euro. Winna temu jest wyjątkowo uporczywa tegoroczna susza u największego producenta oliwek - Hiszpanii. Dotkliwe dla plonów warunki pogodowe dają się we znaki także rolnikom we Włoszech i Portugalii.

Zbiory oliwek 2023

- To są bardzo słabe zbiory, ceny nigdy nie były tak wysokie. Boimy się nie tylko o ten sezon - powiedział w rozmowie z "Financial Times", Kyle Holland z firmy konsultingowej Mintec.

Cena oliwy z oliwek tematem politycznym

Sprawę ma Twitterze opisuje także analityk:

"Sprawa ta stała się gorącym tematem w Hiszpanii, która jest największym producentem oliwy z oliwek na świecie i gdzie oliwa z oliwek jest podstawowym produktem, który ma ogromny wpływ na nastroje gospodarcze (a za chwilę wybory parlamentarne)".

Ceny oliwy z oliwek w Europie

Na Unię Europejską przypada dwie trzecie światowej produkcji oliwy. Importują ją głównie Stany Zjednoczone, Brazylia i Japonia. Jak pisze "Financial Times", w Wielkiej Brytanii średnia cena butelki oliwy z oliwek wzrosła już o 47 proc.

