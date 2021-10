Stop dyskryminacji. Trwa walka z nietolerancją brzydkich warzyw

Brzydkie warzywa często traktowane są jak śmieci, nie są akceptowane przez klientów. Często nikt ich nie chce kupować. Dlatego Boroume, grecka organizacja non-profit, ruszyła z kampanią dot. dyskryminacji brzydkich warzyw.

Brzydkie, niesymetryczne warzywa często traktowane są jak śmieci/ fot. Instagram

Boroume jest grecką organizacją non-profit, której misją jest redukcja marnotrawstwa żywności i walka z niedożywieniem. Wystartowała jej najnowsza kampania dot. dyskryminacji brzydkich warzyw.

Brzydkie warzywa- stop dyskryminacji

A warto pamiętać, że przecież nietypowe, niesymetryczne czy wykręcone warzywa smakują równie dobrze i tak samo nadają się do spożycia, jak ich idealnie wyglądające odpowiedniki.

Z ciekawostek: w czasie pandemii Amerykanie zwrócili większą uwagę na nieperfekcyjne warzywa i owoce. W USA startupy takie Imperfect Foods dostrzegły w tym swoją rynkową niszę. Firma sprzedaje „brzydkie" owoce i warzywa w schemacie subskrypcji, w której klienci mogą dość dowolnie modyfikować zawartość docierających do nich zestawów.

Marnowanie żywności - duży problem w Polsce

Jak informuje Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), co roku na świecie marnuje się 1,3 mld ton jedzenia, czyli ok. 1/3 całej wyprodukowanej żywności. To ilość, która spokojnie wystarczyłaby do nakarmienia 3 mld osób. Równocześnie, w zależności od szacunków, aż 700-900 mln ludzi na świecie codziennie chodzi głodnych.

W UE marnuje się rocznie ok. 88 ton żywności. Statystycznie więc każdy z nas, co roku wyrzuca ok. 173 kg jedzenia - wykazały szacunki przeprowadzone w ramach finansowanego przez UE projektu FUSIONS.

Z badania Federacji Polskich Banków Żywności wynika, że rocznie w Polsce marnuje się 5 milionów ton żywności, z czego 3 miliony ton pochodzą od konsumentów, a reszta od rolników, producentów żywności i sklepów. Według danych FPBŻ przeciętna, czteroosobowa rodzina marnuje rocznie produkty o wartości ok. 2,5-3 tys. zł.