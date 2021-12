Stowarzyszenie Polska Ekologia ma już 15 lat

Stowarzyszenie Polska Ekologia świętuje 15 rocznicę rozpoczęcia działalności. Jak mówią twórcy organizacji, edukacja konsumentów na temat żywności ekologicznej wciąż jest bardzo potrzebna.

Autor: Portalspozywczy.pl

06-12-2021

Prezesem Stowarzyszenia Polska Ekologia jest Paweł Krajmas. fot. mat. pras.

Stowarzyszenie Polska Ekologia świętuje 15-lecie

W 2006 roku kilkanaście energicznych osób zawiązało stowarzyszenie bardzo potrzebne w przełomowych czasach. Przełomowych dla modernizującego się rolnictwa i dla zmieniającego się rynku żywności. Chodziło o zwrócenie uwagi na pęd do agrochemii i do rozwoju produkcji tzw. konwencjonalnej i wysokotowarowej. Dlatego też edukacja konsumencka była ważna i jest nadal bardzo, a nawet jeszcze bardziej, potrzebna - wskazuje "Polska Ekologia".

Znaczenie działań Stowarzyszenia „Polska Ekologia” i wpływ na jakże cenny ekologiczny sektor gospodarki żywnościowej cały czas rośnie. Główne nurty piętnastoletniej aktywności organizacji to po pierwsze prowadzenie edukacji konsumenckiej, czyli szerzenie wiedzy o wartości odżywczej żywności ekologicznej i informacji czym się ona różni od żywności konwencjonalnej. W raporcie „Żywność ekologiczna w Polsce – 2021” 22,5 proc. badanych podało, iż kupują żywność ekologiczną ze względu na wiedzę o jej pozytywnym wpływie na zdrowie.

Stowarzyszenie Polska Ekologia pomaga rolnikom

Po drugie, pomoc organizacyjna niesiona członkom Stowarzyszenia, to motywowanie i aktywowanie ekologicznych rolników oraz przetwórców tak, aby czynnie uczestniczyli w innowacyjnych przemianach zachodzących na ekorynku. To także służenie członkom pomocą przy korzystaniu z programów związanych z rozwojem rolnictwa ekologicznego, modernizacją gospodarstw i unowocześnieniem techniki przetwarzania i dystrybucji. Należy tu wymienić wspomaganie firm członkowskich w pozyskiwaniu funduszy z PARP, PROW i KSOW. Jeśli policzymy tylko wydatki kwalifikowane z ww. przedsięwzięć rozliczone w czasie ostatnich pięciu latach, to suma ta doszła do prawie 25 mln zł, a wartość przyznanego dofinansowania przekroczyła kwotę 18,5 miliona złotych.

Starania te miały wpływ na poziom rozwoju rolnictwa ekologicznego. Podniósł się on znacznie w czasie piętnastu lat, a o poprawie mówią dane statystyczne. Wzrosła liczba. a więc i potencjał przetwórni spożywczych z poziomu zaledwie kilkudziesięciu do 1022. A ta moc przerobu jest dla rolników jednoznaczna ze zwiększeniem zakresu sprzedaży, między innymi wysyłki produktów na rynki zagraniczne. Pomocne w tym eksporcie jest coroczne uczestnictwo Stowarzyszenia w europejskich arcyważnych targach – w Biofachu w Norymberdze, Anudze w Kolonii, SIAL w Paryżu, a także w imprezach handlowych we Włoszech, Holandii, Danii i Ukrainie.

Polska Ekologia edukuje i promuje

W minionym pięcioleciu "Polska Ekologia" zrealizowała ponad 60 przedsięwzięć finansowanych z funduszy promocji artykułów spożywczych, a także 150 kampanii promujących produkty ekologiczne, troskę o środowisko naturalne i zdrowy styl życia.

Stowarzyszenie współpracuje także z siostrzanymi organizacjami skupiającymi producentów w Rumunii i we Włoszech, a także ze szkołami o profilu rolniczym i gastronomicznym i to nie tylko przez szkolenia i organizowanie warsztatów, ale także przez zapraszanie na wykłady popularyzujące i uświadamiające młodemu pokoleniu konieczność życia zgodnie z ideą ekologii.

Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami badawczymi w – podkrakowskich Balicach, Bydgoszczy, Skierniewicach i w Warszawie, a także ze szkołami wyższymi – z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Wiele lokalnych imprez Stowarzyszenie zrealizuje dzięki dobrej współpracy z kołami gospodyń wiejskich i ochotniczą strażą pożarną.

Powierzchnia upraw ekologicznych w Polsce rośnie

Procentowy udział areału gospodarstw ekologicznych w ogólnej powierzchni upraw w Polsce doszedł obecnie do 3,5 proc. z poziomu 0,5 proc. sprzed lat. Stowarzyszenie „Polska Ekologia” widzi swoje zaangażowanie w realizacji „Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności”, która zakłada powiększenie do roku 2030 wyżej wymienionego udziału do 25%.

Zaangażowanie w programy unijne jest znaczące. Stowarzyszenie „Polska Ekologia” otrzymało obecnie dofinansowanie z Komisji Europejskiej na realizację 5. i 6. już programu w historii Stowarzyszenia.

Od 2015 roku, kiedy po raz pierwszy Komisja Europejska dofinansowała program Ekoeuropa - jakość i tradycja - 2015-2018 na rynkach - w Japonii, Singapurze i w USA, Stowarzyszenie realizuje programy “Organicity Taste the wellness of EU organic food!" - lata 2019-2022 na rynkach USA, Singapuru, Indonezji, Wietnamu, High Quality Bioeurope - 2020-2022 na rynkach USA i Kanady , ITSO - It's organic 2021-2024 na rynkach we Włoszech, Niemczech i Danii i od 2022 roku rozpocznie się realizacja programów –THAO -That's organic -2022-2024 na rynkach USA i Chin, a także EU Organicschool - 2022-2024 w Polsce i Rumunii.