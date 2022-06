Sukcesiliana w Żabce. Ile kosztuje pizza od Kizo?

Sukcesiliana to nowa marka mrożonej pizzy, stworzona przez rapera Kizo, brand MyToSukces, Universal Music Poland oraz producenta mrożonej żywności Freiberger Group. W jakiej cenie kupimy ten produkt?

Autor: AT

Data: 23-05-2022, 15:07

W jakiej cenie dostaniemy pizzę Sukcesiliana od Kizo w Żabce? fot. za YouTube

Sukcesiliana to nowa marka pizzy w Żabce

Sukcesiliana to nowa marka mrożonej pizzy, stworzona wspólnie przez rapera Kizo, brand MyToSukces, Universal Music Poland oraz producenta mrożonej żywności Freiberger Group.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

To pierwsza dostępna w Polsce marka mrożonej pizzy sygnowana przez artystę związanego ze sceną hip-hopową. „Sukcesiliana” to pizza dostępna w dwóch wariantach – BIG CHEESE i EXTRA MEAT BBQ.

Sukcesiliana w Żabce. Jaka cena?

Aktywności promocyjne obejmują spoty digitalowe, działania influencerskie, komunikację w mediach społecznościowych i działania PR. Produkt będzie dostępny w sieci Żabka już od 25.05.2022

Sukcesiliana w Żabce dostępna jest w cenie 13,99 zł za opakowanie 470 g.

Kim jest Kizo od pizzy Sukcesiliana?

Charakterystyczny niski głos, dojrzały wizerunek i nieprzeciętna charyzma sprawiają, że Kizo to prawdziwy fenomen w polskim hip-hopie. Jego największy przebój „Disney” w zaledwie 10 miesięcy przekroczył barierę 100 milionów wyświetleń na YouTube! Do tej pory kariera Kizo zaowocowała 6 albumami długogrającymi, kilkudziesięcioma utworami nagranymi z tuzami polskiej sceny hip-hopowej, własną marką ubrań pod nazwą MY TO SUKCES, a nawet pojedynkami w Fame MMA. Teraz poznajemy go z zupełnie nieoczekiwanej strony. Na zaproszenie Universal Music Poland i firmy Freiberger Kizo udowadnia, że równie dobrze co na muzyce zna się także... na pizzy!

Skąd wziął się pomysł na pizzę Sukcesiliana?

– Nazwa marki „Sukcesiliana” to gra słów, obejmująca odniesienia do włoskiego pochodzenia pizzy, jak i do słowa „Sukces”, którego synonimem jest błyskawiczna, ale okupiona ciężką pracą, kariera Kizo – mówi Magda Likus, Brand Partnerships Director, Universal Music Poland.

Pomysł na autorską pizzę sygnowaną nazwiskiem popularnego rapera wziął się z Niemiec, gdzie w 2020 roku Universal Music, wraz z producentem pizzy Freiberger, stworzyli pizzę „Gangstarella” we współpracy z raperem Capital Bra.

– Gigantyczny sukces „Gangstarelli” w Niemczech, gdzie w zaledwie tydzień sprzedało się pół miliona pudełek pizzy i jednocześnie szalona popularność Kizo w naszym kraju, jego poczucie humoru i nieukrywana słabość do pizzy zainspirowały nas do powtórzenia tego sukcesu w naszym kraju. Obecnie Universal Music realizuje lokalną odsłonę projektu również we Francji a w planach są kolejne kraje – dodaje Likus.

Jakie warianty i cenę ma Pizza Sukcesiliana z Żabki?

Marka „Sukcesiliana” to mrożona pizza, powstała z najwyższej jakości jakości składników. Produkt jest dostępny w dwóch wersjach – wegetariańskiej EXTRA CHEESE i mięsnej EXTRA MEAT BBQ. Wariant BIG CHEESE to prawdziwa gratka dla miłośników sera. Aromatyczny sos pomidorowy łączy się z aż pięcioma rodzajami sera – mozzarellą, goudą, edamskim, cheddarem i cheddarem red.

Wersja mięsna „Sukcesiliany” pod nazwą EXTRA MEAT BBQ zawiera dwa rodzaje sera (mozzarella i edamski), szynkę, salami, kawałki pieczonego kurczaka i marynowane papryczki chilli. Bogactwo składników polane zostało sosem BBQ. Oba warianty pizzy „Sukcesiliana” należy upiec w piekarniku przed spożyciem. „Sukcesiliana” charakteryzuje się większą gramaturą w porównaniu do innych produktów dostępnych na rynku.

– Od zawsze szukając inspiracji patrzyłem na Zachód. Spożywka była naturalnym kierunkiem rozwoju mojego potencjału biznesowego.. Zagraniczni raperzy od dawna rozwijają się na różnych polach i cieszę się, że mogę przecierać te szlaki w Polsce. Wybieram tylko produkty, które osobiście testuję i mimo, że sektor mrożonek jest mocno rozwinięty w naszym kraju, uważam, że wychodzimy na rynek ze świetnym produktem, który broni się jakością, a nie tylko moją ksywą – komentuje Kizo.

Kizo o autorskiej pizzy Sukcesiliana

Autorska pizza Kizo została również wzbogacona o wyjątkową oprawę graficzną pudełka, w które zapakowano produkt. Centralne miejsce zajmuje w niej rysunkowa postać Kizo, komiksowo wystylizowana na „Ojca Sukcesu”. Oprawa graficzna pudełka zawiera także elementy związane z raperem i jego otoczeniem, które z pewnością wychwyci czujne oko fana, takie jak pies Kajtek czy luksusowy samochód. Na pudełku znajdziemy hasło inspirowane utworem Kizo pt. „Nasze Lato”, czyli „Dobra w porcie, w blokach, w kurorcie”, tym razem odnosząca się do uniwersalności pizzy jako pożywnego dania, które łatwo przygotować i skonsumować w różnych miejscach.

– Współpraca z artystą i Universal Music przy tworzeniu pizzy „Sukcesilliana” była dla nas przeżyciem wyjątkowym, pełnym entuzjazmu, kreatywności i dobrej energii. Nieustannie poszukujemy pomysłów, które można wykorzystać, aby nieco na nowo wymyślić mrożoną pizzę i wzbudzić entuzjazm konsumentów – mówi Paweł Rytarowski, Dyrektor Generalny Freiberger Polska Sp. z o.o.

Sukcesiliana Kizo z mocną kampanią promocyjną

Aktywności promujące pierwszą sygnowaną przez popularnego rapera markę mrożonej pizzy w Polsce obejmują spoty digitalowe, komunikację w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Tik Tok)

oraz działania PR. Wszystkie materiały powstały w ścisłej współpracy z raperem. W ramach kampanii zrealizowano m.in. 60-sekundowy spot ukazujący produkcję pizzy „Sukcesiliana” w tajemniczej lokalizacji pod okiem mistrzów kuchni. W dynamicznie zrealizowanym, nie stroniącym od humoru spocie Kizo osobiście dogląda proces powstawania pizzy i dostarcza gotowy produkt do jednego ze sklepów sieci Żabka.

Właścicielem marki „Sukcesiliana” jest Universal Music Polska. Strategię i kreację marki wraz z Kizo przygotował dział UMG4BRANDS POLAND we współpracy z Markiem Myślickim oraz Małgorzatą Sakowicz. Za produkcję spotów, które powstały we współpracy z działem Digital Innovations & Communication Żabka Polska odpowiada Grupa Kreatywna Cukier, prowadząca komunikację po stornie sieci. Za produkt odpowiada Freiberger Group.

Oba warianty pizzy „Sukcesiliana” będą dostępne w sieci sklepów Żabka na terenie całej Polski już od 25.05.2022