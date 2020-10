Światowy Dzień Owoców i Warzyw: niskie spożycie jedną z podstawowych wad żywieniowych

- Badamy wraz z firmą Kantar konsumpcję i różnorodność konsumpcji warzyw i owoców. Uwadze Państwa polecam wskaźnik „Wczoraj na talerzu”. Jest on wyliczany na podstawie deklaracji dotyczących posiłków z dnia poprzedzającego badanie, w których pojawiły się warzywa, owoce i ich przetwory. Wiemy, że tylko 15% Polaków odżywia się zgodnie z zaleceniami dietetyków. To dla naszego środowiska jest motywacją i jakimś zobowiązaniem. Chcemy współpracować z każdym, kto potrafi podnieść świadomość ludzi opiniotwórczych i konsumentów. Warzywa i owoce powinny stanowić połowę tego co jemy – dodaje Witold Boguta, Prezes KZGPOiW i Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Owoców i Warzyw.

Liderzy sektora zwracają uwagę, iż warzywa i owoce powinny stanowić połowę tego, co jemy. Wspólnie zgodzili się co do użyteczności tej rekomendacji. Zdaniem branżowych ekspertów, połowa jest prostsza niż pięć porcji. Takie uproszczenie da wzrost świadomości roli warzyw i owoców w naszej diecie. Do tej koncepcji tworzony jest system identyfikacji wizualnej oraz narzędzia, które pozwolą z niego korzystać wielu organizacjom i agencjom pracującym na rzecz sektora. Będzie on wdrażany w 2021 roku we wszystkich projektach finansowanych z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

- Jeżeli chcemy przekonać Polaków do większego spożycia warzyw i owoców, to powinniśmy znaleźć przede wszystkim te wąskie gardła – dlaczego oni tego nie robią. Po pierwsze – edukacja, od najmłodszych lat. I na tym nie powinniśmy poprzestawać, bo jedna lekcja biologii w szkole nie załatwia tematu, żeby przekonać dzieci chociażby do tego, że warzywa i owoce są bardzo ważnym składnikiem codziennej diety. Musimy sprawić, że Polacy zrozumieją „piramidę zdrowego odżywiania”, która jest dla nas wszystkich nieczytelna. Dobrym praktycznym rozwiązaniem może być zwykły talerz podzielony na połowę, którą powinny stanowić w codziennej diecie, w każdym posiłku, warzywa i owoce. Reszta to dodatki skrobiowe i białkowe - mówiła komentując badania konsumpcji Agnieszka Piskała-Topczewska, dietetyk, specjalista ds. żywienia, diet coach, Nutritionlab.