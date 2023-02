9 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy. W naszym kraju ta potrawa cieszy się wielką popularnością. Wielu z nas spożywa ją w restauracji. Warto nauczyć się przyrządzać ją w domu - nie jest to takie trudne, jak może się wydawać. Oto przepis.

Domowa pizza przygotowana według opisanego przepisu. Fot. portalspozywczy.pl

Łatwa pizza domowa

Pizza cieszy się w w Polsce wielką popularnością. I nie jest wcale trudno przygotować ją w domu. Dzieci i młodzież bardzo ją lubią, więc można na niej "przemycać" te produkty, których na co dzień mniej spożywają, na przykład mięso czy warzywa. Oto przepis na domową pizzę, która została wielokrotnie wykonana i zjedzona ze smakiem przez domowników oraz gości.

Ciasto na pizzę

Składniki:

• mąka, ok 40 dag

• łyżeczka soli

• ¼ kostki drożdży lub łyżeczka suszonych drożdży

• łyżeczka cukru

• szklanka ciepłej wody

• przyprawy (jakie kto lubi), np. lubczyk, pietruszka, koperek.

• olej

Robimy zaczyn: Do miski wrzucamy drożdże, wsypujemy dwie łyżki mąki, sól i cukier oraz przyprawy. Zalewamy wszystko wodą i dobrze mieszamy trzepaczką, żeby wyszła gładka masa. Przykrywamy pokrywką, czasem na pół godziny, albo nawet godzinę, aby drożdże dobrze wyrosły w cieple.

Zagniatamy ciasto: Do miski wsypujemy resztę mąki. Lepiej wsypać za mało i dosypać później. Dużą łyżką mieszamy chwilę, aż do wymieszania składników, następnie wykładamy na blat. Nabieramy na rękę olej, smarujemy nim dłonie i zagniatamy ciasto – olej pozwala nie kleić się ciastu do rąk. Po chwili zagniatania nakrywamy kulę ciasta miską - niech rośnie w ciepłym miejscu. Po około pół godzinie, lub godzinie znów zagniatamy ciasto naoliwionymi rękami i podsypujemy mąką w czasie zagniatania. Warto ciasto wyrabiać dłużej – ciasto "to lubi". Znów zostawiamy przykryte miską. Zagniatamy po raz trzeci i w ten sposób jest gotowe do użycia. Powinno być gładkie i łatwo się formować. Ciasto takie można zamrozić.

Jak przygotować pizzę?

Składniki:

• koncentrat pomidorowy

• pół łyżeczki soli

• oliwki czarne lub zielone

• pomidory

• mięso do wyboru: szynka, szynka dojrzewająca, upieczony kurczak, dobrej jakości pasztet lub inne mięso. Można też je łączyć, np. pasztet z szynką.

• przyprawy według uznania, np. lubczyk, pietruszka, koperek.

• ser żółty, ser feta, ser mozzarella (można dać tylko ser żółty)

Przygotowanie: ciasto pizzy przygotowujemy ręcznie lub wałkiem, tak, aby było dość cienkie. Wkładamy do formy posypanej wcześniej mąką. Koncentrat pomidorowy mieszamy z małą ilością wody, przyprawami i solą. Polewamy nim ciasto. Nakładamy na pizzę mieszankę startych czy posiekanych serów. Warto wiedzieć, że ser feta nadaje pizzy wyrazisty smak, ale nie zawsze muszą być trzy rodzaje sera. Z samym serem żółtym pizza również jest smaczna. Na pizzę nakładamy pokrojone pomidory, oliwki oraz mięso. Opcjonalnie można dodać pieczarki. To wielokrotnie wypróbowany domowy przepis, ale z dodatkami możemy również zaszaleć wedle wyobraźni i własnych upodobań kulinarnych.

Pizza w piekarniku

Piekarnik rozgrzewamy do maksimum, czyli zazwyczaj do 250 stopni. Do gorącego piekarnika wkładamy pizzę i nastawiamy minutnik na 6-7 minut. Przed wyjęciem sprawdzamy (np. podnosząc jego kawałek widelcem lub łopatka), czy ciasto odpowiednio się upiekło. Wyjmujemy, kroimy zwykłym ostrym nożem lub okrągłym przeznaczonym specjalnie do pizzy. Można lekko posypać ziołami. Smacznego!

