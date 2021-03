Sys Foods debiutuje w kategorii dań instant

85 proc. Polaków sięga po dania gotowe, a 75 proc. robi to w domu.

Sys Foods wprowadza nową linię dań instant - niekoniecznie dla wegan.

Firma chce odczarować kategorię kojarzącą się ze składnikami niskiej jakości.

Z badań wynika, że 85% konsumentów sięga po dania gotowe. Kategoria instant od lat rośnie. Jej rozwój jednak lekko spowolniła pandemia. Mimo to SYS Foods po przeprowadzeniu badań konsumenckich uznał to za dobry moment, aby wypełnić istniejącą na rynku lukę. W nowej linii pod marką Dania Babci Zosi skupił się krótkiej etykiecie, naturalnych składnikach i tradycyjnych, domowych smakach.

- Pandemia może wydawać się blokerem dla rozwoju tej kategorii, ponieważ odcina wiele okazji konsumpcji dań instant, np. w pracy lub podczas wyjazdu. Z naszego badania jednak wynika, że ponad 75% konsumentów sięga po dania gotowe w domu. W czasie ograniczenia mobilności i znużenia gotowaniem, dzieje się to nawet częściej. Widzimy duży potencjał w produkcie, ponieważ wypełnia lukę na rynku. — komentuje Blanka Sysiak, Prezes Zarządu SYS Foods.

Sys rozwija portfolio o 6 nowych produktów: 3 zupy oraz 3 makarony w tradycyjnych smakach.

- Na rynku dominują dania orientalne oraz dania z dodatkiem mięsa. Nasze produkty są w pełni roślinne, co jest ewenementem w tej kategorii. Linia nie jest jednak przeznaczona wyłącznie do wegan. — kontynuuje Blanka Sysiak.

- Charakterystyczne dla naszych produktów są w pełni naturalne składy i zastępowanie składników odzwierzęcych tymi roślinnymi z korzyścią dla smaku. Produkt adresujemy do konsumentów dań gotowych, którzy szukają naturalnej, zdrowszej alternatywy oraz do osób, które do tej pory z kategorii nie korzystały - dodaje.

Z badań SYS Foods wynika, że aż 85% konsumentów sięga po dania gotowe. Podobne dane można też znaleźć w innych badaniach rynkowych.

- Jednym z motywatorów dla wejścia w tę kategorię były dla nas także deklaracje 80% respondentów, którzy do tej pory nie jedli dań instant lub jedli je sporadycznie, że korzystaliby z nich, gdyby zawierały wyłącznie naturalne składniki. Zawartość konserwantów, sztucznych dodatków i ogólny odbiór produktów instant jako niezdrowych są największymi barierami kategorii i są podkreślane także przez jej aktywnych użytkowników. 19% respondentów w ogóle nie wierzy, że danie instant może być naturalne. Postawiliśmy sobie za ambitny cel, aby zmierzyć się z tymi przekonaniami, oferując klientom bezpieczne produkty zawierające wyłącznie naturalne składniki, na dodatek w pełni roślinne. — dodaje Małgorzata Krześniak, Marketing Manager SYS Foods.

Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z agencją badawczą Research & Grow.