Szef Związku Sadowników RP: Kolejne tygodnie pokażą czego tak naprawdę należy się spodziewać

Niekorzystne zjawiska z okresu wczesnej wiosny i początku lata redukowały potencjalny sumaryczny plon owoców. Do tego doszedł opad czerwcowy, którego skala okazała się również wysoka (za sprawą wcześniejszych niekorzystnych warunków atmosferycznych). - Do nich należy zaliczyć wczesnowiosenne (marcowe) spadki temperatur do nawet -10 stopni, co zdaniem wielu ekspertów już wówczas uszkodziło pąki kwiatowe. Do tego późniejsze przymrozki, które osłabiły i uszkodziły kwiaty, następnie susza w okresie tuż po kwitnieniu. Z tego powodu młode zawiązki owocowe były bardzo słabe przez co były szczególnie narażone na czerwcowy opad. Reasumując, jest wiele sadów, gdzie zbiory zapowiadają na niewiele większym poziomie niż rok temu – zaznacza Mirosław Maliszewski.

- Wszyscy się zastanawiają ile będzie w tym roku jabłek, gruszek i innych gatunków. Z analiz, które robimy w regionalnych strukturach Związku Sadowników RP wynika, że obu tych ważnych gatunków możemy zebrać nieco więcej niż w poprzednim sezonie. Jednak z pewnością zdecydowanie mniej niż w rekordowym 2018 roku. Podobnie jest z wiśniami i śliwkami. Podstawowa odmiana wiśni jaką jest Łutówka ucierpiała od marcowych spadków temperatur. Słabe zawiązanie to była prawdopodobnie konsekwencja tego zjawiska. Bardzo podobnie jest w śliwach i czereśniach – dodaje.

