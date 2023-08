Owoce i warzywa

Szokujące ceny porzeczek. "Kwota nie zawsze pokrywa koszty produkcji"

W ubiegłym roku ceny porzeczek na skupach wynosiły 4-8 zł/kg. W tym roku spadły do 2,5 zł/kg i potem taniały do ok. 1 zł/kg. To oficjalne informacje, ale rolnicy mówią o jeszcze niższych cenach.

Ceny porzeczek. "Kwota nie zawsze pokrywała koszty produkcji"; fot. shutterstock