Szeroko rozumiane przyprawy to nieskończone bogactwo smaków, aromatów, a także właściwości leczniczych. W naszym kraju stopniowo nabiera popularności pochodząca z Bułgarii Czubryca.

Czym jest czubryca?

Czubryca to mocno aromatyczna przyprawa pochodząca z kuchni bułgarskiej. Służy głównie do przyprawiania dań mięsnych, dań z roślin strączkowych oraz wędlin i zup.

Możemy spotkać się z czubrycą zieloną i czerwoną. Nazwa jest odzwierciedleniem ich składu. Niezależnie od rodzaju podstawowym składnikiem jest cząber górski, którego w składzie jest około 30-40 proc.

Czubryca zielona

Czubryca zielona to mieszanka przyprawowa zawierająca zieloną pietruszkę, czosnek zielony, cebulkę zieloną, kozieradkę mieloną, sól, ewentualnie glutaminian sodu. Ten ostatni nie jest składnikiem tradycyjnym i pierwotnym, ale coraz częściej jest dodawany w masowej produkcji tej przyprawy.

Czubryca czerwona

Czubryca czerwona z kolei składa się z papryki słodkiej i ostrej, mielonej kozieradki, czosnku, pietruszki i mielonej cebuli, a także suszonych pomidorów, soli, rzadziej z dodatkiem kurkumy.

Na rynku można spotkać również czubrycę, która zamiast cząbru górskiego zawiera cząber ogrodowy – jest to metoda fałszowania tej przyprawy, gdyż cząber ogrodowy jest znacznie tańszy. Ponadto, cząber górski ma nieco odmienny skład ilościowy i jakościowy substancji czynnych niż cząber ogrodowy.

Właściwości cząbru

Cząber górski, podobnie jak cząber ogrodowy, ma formę krzewinki, dorastającej do 50-60 cm wysokości. Cząber górski ma białe kwiaty, natomiast ogrodowy – przeważnie fioletowo-różowe, chociaż zdarzają się także białe.

Walory przyprawowe i zdrowotne były znane już w starożytnym Rzymie i Gracji, roślinę tę wymieniała także św. Hildegarda. Ziele cząbru zawiera olejek eteryczny – ok. 1-1,5%, flawonoidy, kwas rozmarynowy, kwas betulinowy, kwas oleanolowy, betulinę, kwas kawowy, a także garbniki, witaminę C oraz sole mineralne.

Cząber górski - zastosowanie

Preparaty sporządzane z cząbru górskiego, obok silnego działania odkażającego i antyseptycznego, działają żółciopędnie, ochronnie na miąższ wątroby, rozkurczowo i pobudzająco na czynności przewodu pokarmowego – pobudzają apetyt, ułatwiają trawienie, likwidują wzdęcia i niestrawność. Dodatkowo działa uspokajająco i wzmacniająco układ nerwowy.

Cząber doskonale łączy się z tymiankiem. Używa się go do przyprawiania warzyw strączkowych, do ogórków, pomidorów, a przede wszystkim mięs o niezbyt wyraźnym smaku jak drób czy cielęcina. Co istotne, po dodaniu cząbru potraw nie powinno się już gotować.

