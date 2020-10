Tajlandia - nowy rynek zbytu dla włoskich jabłek

Netto: Warzywa i owoce w naszych sklepach co dwie godziny poddane zostaną kontroli świeżości

Pierwsza dostawa jabłek sygnowanych marką Marlene została przyjęta przez przedstawicieli ambasady Włoch w Tajlandii. Partia włoskich jabłek została dostarczona do CityFresh Fruit Center, centrum dystrybucyjnego zlokalizowanego na obrzeżach północnego Bangkoku.

- Włoscy eksporterzy jabłek uzyskali dostęp do Tajlandii w kwietniu 2020 r., co było przełomem, który nastąpił po podobnym otwarciu rynku wietnamskiego i przybyciu pierwszej w historii dostawy do tego kraju zaledwie miesiąc wcześniej - informuje fruitnet.com

Od tego czasu także Tajwan otworzył swoje podwoje dla włoskich jabłek, zwiększając do trzech liczbę nowych rynków dostępnych dla eksporterów w sezonie 2020/21.

