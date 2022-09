Tarczyn rusza z kampanią "Rusz w Polskę z nagrodami". Rozdaje upominki

Produkty Tarczyn są pełne owocowego smaku, ale i ciekawostek turystycznych o Polsce. Każda butelka to dawka wiedzy i inspiracji. Marka w swojej kampanii chce kolejny raz zachęcić do podróżowania i poznawania kraju.

fot. materiały prasowe

W konkursie można wygrać wiele gadżetów przydatnych do przyjemnego zwiedzania. Na głodnych wrażeń czekają rowery miejskie, walizki podróżne i skarpetki. Jak można zostać właścicielem jednej z nich? W dniach od 5. września do 14. października należy wejść na stronę www i odpowiedzieć na trzy pytania z wiedzy turystycznej o Polsce, a następnie napisać, co i dlaczego zabierzemy ze sobą na wakacje.

Kampania będzie widoczna w postaci bannerów w przestrzeni internetowej. Realizowana jest we współpracy z agencją reklamową Sarigato.

