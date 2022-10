– Nasza misja i model biznesowy w Lokalnym Rolniku są od początku transparentne. Wiemy, że wiele się dziś mówi o ESG w najróżniejszych branżach, ale warto sprawdzić dokładnie, co za tymi deklaracjami stoi – mówi Andrej Modic, pomysłodawca i właściciel platformy LokalnyRolnik.pl.

LokalnyRolnik.pl – szansa na etyczne zakupy i jedzenie, które nie szkodzi klimatowi/fot. materiały prasowe

Raport „Wpływ kryzysu klimatycznego na decyzje zakupowe”, przygotowany przez UN Global Compact Network Poland, był pretekstem do ważnej dyskusji związanej z polskim rynkiem żywności podczas dwudniowej katowickiej konferencji Precop 27, która poprzedza 27. sesję światowego szczytu klimatycznego w Egipcie. Andrej Modic, pomysłodawca i właściciel platformy LokalnyRolnik.pl, był jednym z prelegentów spotkania w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

– Rolnictwo i hodowla zrównoważone istniały od dawana i przejście ponownie na taką formę pozyskiwania żywności daje nam szansę, by jak największej części społeczeństwa dać lokalne jedzenie. Tylko prawdziwa lokalność pozwoli nam m.in. uniezależnić się od kupowania zboża czy innych produktów (co ma miejsce w wielu krajach) z dwóch różnych państw. Powrót do takiej przeszłości nie jest regresem, to przyszłość dla systemu żywnościowego, który obecnie jest w sporym kryzysie – mówił Andrej Modic podczas konferencji.

Każdy z nas może mieć wpływ na zmianę klimatu, ponieważ wszyscy jemy i wszyscy kupujemy żywność. O skali wpływów świadczą statystyki: 1/3 globalnego zużycia energii i 70% zużycia wody to wynik produkcji żywności – podkreślał Sebastian Tołwiński (Head of Corporate Affairs & Communications CEE, Upfield Polska), prezentujący raport „Wpływ kryzysu klimatycznego na decyzje zakupowe”.

Jednym z poważniejszych wniosków jest wciąż zatrważająca ilość marnowanej żywności – w Polsce to 5 mln ton rocznie, z czego większość jest marnowana w gospodarstwach domowych, następnie wpływ na to mają łańcuchy dostaw. Jak w skali domowego budżetu i zakupów temu przeciwdziałać? Jedną z alternatyw mogą być bardziej etyczne zakupy i świadome decyzje związane z jakością i pochodzeniem żywności. Warto jednak rozeznać rynek, by nie paść ofiarą tzw. greenwashingu, zjawiska, które polega na wywoływaniu w klientach wrażenia, że produkt (albo przedsiębiorstwo, które go wytwarza) jest stworzony (lub działa) w zgodzie z naturą i ekologią.

– Nasza misja i model biznesowy w Lokalnym Rolniku są od początku transparentne. Wiemy, że wiele się dziś mówi o ESG w najróżniejszych branżach, ale warto sprawdzić dokładnie, co za tymi deklaracjami stoi – dodaje Andrej Modic.

→ wirtualny Targ Prawdziwego Jedzenia z ponad 3 500 produktów dostępnych na platformie każdego dnia (warzywa, owoce, mięso, nabiał, przetwory, ryby, jaja, pieczywo, gotowe dania)

→ etyczne zakupy – wprowadzone rozwiązania logistyczne pozwalają zmniejszać ślad węglowy oraz niwelować do zera problem marnowania żywności na poziomie dystrybucji

→ rzemieślnicze jedzenie, wytworzone w sposób zrównoważony, we współpracy z zaufanymi rolnikami i małymi wytwórcami

→ dostęp do wyrobów wyłącznie z czystą etykietą (clean label stanard), w cenach nieznacznie różniących się od tych oferowanych przez tradycyjne sklepy

→ model kooperacyjny opierający się na zasadach lokalnych grup zakupowych i mikrospołeczności→ ESG w praktyce na poziomie naszego biznesu oraz w partnerstwie – współpracując z Lokalnym Rolnikiem, wpierasz lokalnie środowisko oraz budujesz w oparciu o polskich dostawców i konsumentów społeczną odpowiedzialność

→ wspieranie właścicieli małych gospodarstw pracujących w sposób daleki od standardów przemysłowych, stosując często niekonwencjonalne metody uprawy i hodowli, nierzadko oparte na wieloletnich tradycjach rodzinnych

→ etyczny biznes oparty o współpracę na uczciwych zasadach oraz wprowadzony proces weryfikacji w aspekcie m.in. wykorzystania naturalnych składników, dobrego traktowania zwierząt, jak i dążenia do zminimalizowania negatywnego wpływu na naturę.

O tym, czy Polscy są gotowi kupować żywność z takich źródeł, jak Lokalny Rolnik, stanowią między innymi wnioski wspomnianego raportu.

– Konsumenci chcą płacić więcej za produkty, które nie szkodzą klimatowi – puentował Sebastian Tołwiński. To daje nadzieję dla zakupów od lokalnych, odpowiedzialnych dostawców, ale także dla sieci handlowych, które mogą wykorzystać tę postawę w skali globalnej.

Raport „Wpływ kryzysu klimatycznego na decyzje zakupowe” dostępny także online pod linkiem:

https://ungc.org.pl/raport-wplyw-kryzysu-klimatycznego-na-decyzje-zakupowe/

Organizatorem konferencji Precop 27 jest Grupa PTWP, wydawca portali DlaHandlu.pl, PortalSpozywczy.pl, HoReCatrends.pl oraz organizator takich wydarzeń jak Europejski Kongres Gospodarczy i 4 Design Days.

Informacje o Grupie PTWP

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości jest firmą działającą w obszarze zintegrowanych rozwiązań w zakresie komunikacji i nowych mediów, jej aktywność skupia się na rynku internetowym. Wydawca branżowych portali, m.in.: WNP.PL, PropertyNews.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, PortalSamorzadowy.pl, pulsHR.pl, farmer.pl oraz czasopism jak np. Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł.

Grupa PTWP zajmuje się organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic Congress (EEC) – jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w Europie Centralnej.

W skład Grupy PTWP wchodzi także spółka PTWP Event Center zarządzająca Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach.

W kwietniu 2013 r. Grupa PTWP zadebiutowała na rynku NewConnect.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości powstało w Katowicach w 1995 r.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl