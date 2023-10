Kurki, czyli pieprznik jadalny, małe żółte grzyby szeroko spotykane w polskich lasach, są smaczne i doskonale nadają się jako dodatek do wielu potraw. Są wdzięczne do zbierania, gdyż łatwo je zauważyć oraz nie mają w sobie robaków. Ta ostatnia cecha czyni je bardzo cennym naturalnym surowcem leczniczym.

Kurki są nie tylko smaczne, ale mają zaskakujące właściwości zdrowotne /fot. Unsplash, Nick Grappone

Każdy miłośnik grzybobrania, które śmiało można uznać za nasz sport narodowy, zna kurki. Są doskonałe w marynacie czy jako dodatek do jajecznicy. Można je smażyć, dusić, gotować, marynować, mrozić i suszyć.

Właściwości zdrowotne kurek

Kurki są nie tylko bardzo smaczne, ale również zdrowe – zawierają całą masę witamin i mikro- oraz makroelementów. Znajdziemy w nich witaminy A, E, C, PP, D2, B1, B2, oraz większość minerałów: przede wszystkim miedź, cynk i selen, ale również wapń, magnez, sód, potas, fosfor, chlor, siarka, żelazo, mangan, fluor. Zawiera również łatwo przyswajalne aminokwasy oraz błonnik.

Grzyby te zawierają także działające przeciwzapalnie flawonoidy oraz B-karoten, pomarańczowy barwnik, który jest silnym antyoksydantem. W składzie kurek znajduje się także kwas trametonolinowy, który jest skutecznie stosowany w leczeniu wirusowych zapaleń wątroby i nowotworów oraz ergosterol, czyli prowitamina D2, która również z powodzenie leczy także choroby wątroby jak zapalenie dróg żółciowych, otłuszczenie, czy naczyniaki.

Kurki na pasożyty

Oprócz wyżej wymienionego bogactwa, kurki zawierają substancję czynna o nazwie hitinmannoza. To właśnie ona odpowiada za fakt, że kurki nie bywają robaczywe. Substancja ta zwalcza pasożyty, co można wykorzystać w leczeniu ludzi.

Hitinmannoza odstrasza wszystkie nicienie, a ich larwy rozpuszcza ją i niszczy zawartość. Równocześnie jest ona absolutnie bezpieczna dla człowieka i jej stosowanie w celach przeciwpasożytniczych nie ma żadnych skutków ubocznych, w przeciwieństwie do wielu środków syntetycznych.

Jednak hitinmannoza i kwas trametonolinowy są bardzo wrażliwe na obróbkę termiczną. Substancje te ulegają zniszczeniu w temperaturze wyższej niż 55 stopni C. Niszczy je również sól spożywcza, zatem w zastosowaniu kulinarnym kurek możemy co najwyżej przyswoić minerały i witaminy, ale nie będą one działały przeciwpasożytniczo.

Nalewka z kurek - przepis

Aby wykorzystać przeciwpasożytnicze właściwości kurek należy sporządzić z nich nalewkę. Garść świeżych grzybów należy zetrzeć na tarce lub zmielić, a następnie zalać 150 ml wódki. Co jakiś czas należy wstrząsać słoikiem. Maceracja trwa nie mniej niż dwa tygodnie.

Jak stosować nalewkę z kurek

Aby pozbyć się pasożytów z przewodu pokarmowego, należy przyjmować 1 łyżeczkę nalewki z kurek na noc. Kuracja trwa ok. 10 dni, po tygodniu przerwy warto ją powtórzyć. Działa na owsiki, glisty ludzkie, włosogłówki czy tasiemce.

Skażenie radioaktywne niestraszne kurkom

Jak podaje Henryk Różański, awaria w Czarnobylu wykazała interesujący fakt, że kurki nie gromadzą związków radioaktywnych, a dodatkowo sprzyjają wydaleniu radionuklidów z organizmu.

Jak odróżnić kurkę od lisówki pomarańczowej?

Pieprznik jadalny często bywa mylony z lisówką pomarańczową. Różni się ona przede wszystkim od kurki cienkimi, blaszkowatymi i gęstymi blaszkami. Lisówka ma również ciemniejszą, pomarańczową barwę owocników oraz wyraźny podział na nóżkę i kapelusz. Jest to grzyb trujący, niebezpieczny dla zdrowia.

Autor jest zielarzem-fitoterapeutą i dietetykiem

