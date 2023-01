Helpa Czary Mamy, Biobas, Zdrowo Posypane, Olini, Bob Snail, Otolandia, Krukam – to niszowe marki żywności, które robią furorę na parentingowych profilach w social mediach i często stanowią pierwszy wybór rodziców – przed produktami koncernów. Czy mają szansę je zdetronizować?





BLW - coraz popularniejszą metodą rozszerzania diety niemowląt; fot. unsplash.com

Jak podkreślają analitycy rynku spożywczego, polscy rodzice - częściej niż w przypadku rzeczy kupowanych dla siebie - wybierają dla dzieci droższe produkty, które spełniają oczekiwania dotyczące wysokiej jakości i bezpieczeństwa, a także walorów odżywczych.

BLW, czyli Bobas Lubi Wybór

Nowe pokolenie rodziców szuka ciekawych i ekologicznych produktów dla swoich pociech, a produkty znanych koncernów przestały dopasowywać się do zmieniających się trendów w kategorii baby food i kultu metody rozszerzania diety BLW (Baby Led Weaning, a po polsku nazywana często "Bobas Lubi Wybór").

Instagram to wspaniałe miejsce i okazja do wypromowania niszowych marek żywności dla dzieci.

Zgodnie z jej filozofią dziecko samo steruje procesem rozszerzania diety. Rodzice mają więc za zadanie przygotowania jak najciekawszego talerzyka dla swojej pociechy, która wybiera do jedzenia to co chce. To spowodowało, że metodę BLW pokochał Instagram, gdzie instamatki i instaojcowie chętnie dzielą się swoją kreatywnością i postępami pracy z bobasami. To więc wspaniałe miejsce i okazja do wypromowania niszowych marek żywności.

Ekologiczne kaszki dla dzieci – Helpa Czary Mamy, Otolandia, Biobas

Kaszki od dziesięcioleci królują w diecie niemowląt i dzieci, na czym korzystają koncerny wprowadzając mleczne lub bezmleczne oraz naturalne lub owocowe wersje popularnej manny i innych kasz. Wydawało by się, że rynek jest zagospodarowany. Nic bardziej mylnego.

Udowodniły to założycielki marki Helpa Czary Mamy, których produkty zna chyba każdy rodzic – nie tylko na Instagramie. Jak podkreślają infuencerzy, fenomen marki polega na prostocie i autentyczności. Produkty Helpy to ekologiczne kaszki bez dodatków mleka w proszku czy cukru, niekiedy wzbogacone naturalnymi dodatkami smakowymi. Proste opakowania podkreślają charakter marki. Helpa odrobiła lekcje z social mediów i swoją „karierę” zawdzięcza m.in. współpracy z parentingowymi blogerami, którzy zachwalają jej produkty oraz z dietetykami, którzy tworzą przepisy na różne potrawy dla dzieci (także w nurcie BLW) z użyciem produktów marki, które zebrane są w darmowe e-booki.

W ofercie firmy są także robiące nie mniejszą karierę: płatki śniadaniowe oraz liofilizowane owoce i warzywa. Produkty Helpy wychodzą już poza własny sklep internetowy i można je kupić także stacjonarnie, np. w drogeriach Rossmann.

Podobną gamę produktów mają marki Otoandia i Biobas.

Otolandia – oprócz kaszek i płatków – oferuje także szeroką gamę bezglutenowych przekąsek, liofilizatów oraz naturalnych słodyczy dla dzieci, które stanowią zamienniki dla batoników, cukierków czy czipsów.

Biobas to nowa marka pochodzącej z Lubelszczyzny firmy Naturo skupionej wokół produkcji ekologicznej żywności. Misją marki jest połączenie wysokiej jakości surowców, przystępnej ceny oraz przyjemnej dla dzieci odsłony wizualnej.

Rozszerzanie diety niemowląt – liofilizowane owoce i warzywa

Liofilizacja to proces usunięcia wody z zamrożonego produktu - lód przechodzi bezpośrednio w parę wodną, z pominięciem stanu ciekłego. Proces ten przebiega w niskiej temperaturze oraz pod znacznie obniżonym ciśnieniem. Uznawany jest najlepszym pod względem zachowania wartości odżywczych produktów.

Niszowi producenci zaczęli specjalizować się nie tylko w liofilizowanych owocach i warzywach w formie przekąsek, ale także w sproszkowanych wersjach tych produktów, które mogą stanowić ciekawy – i prozdrowotny – dodatek do dziecięcych dań.

Zdrowo Posypane to liofilizowane owoce w postaci pyłku i grysiku, które można dodać do każdego posiłku. Produkty są dostępne w wygodnych saszetkach. Efekty wizualne i prozdrowotne jakie tworzą gdy są dodawane do dań powodują, że zajmują coraz więcej miejsca w zakupowym koszyku rodziców, a dodatkowo rozpychają się w parentinowej strefie na Instagramie.

Tłuszcze w diecie niemowląt i dzieci

Ciekawym przykładem biznesu spożywczego sfokusowanym na dzieci i rodziny jest Olini.

Swoją karierę rozpoczęła od sprzedaży olejów tłoczonych na zamówienie klienta (nie czeka na półce na klienta). Jest polecany jako olej dla dzieci. Od tego zaczęła się kariera marki. Dziś są w ofercie także: octy, zakwasy, kiszonki, oleje do pielęgnacji, naturalne mydła. Produkty można zamówić także w formie abonamentu – czyli cyklicznych paczek.

Zdrowe przekąski dla dzieci

Bob Snail to marka dla dzieci, które lubią słodycze. W ofercie są zdrowe przekąski z owoców - bez dodatku cukru, barwników lub konserwantów, czyli same naturalne składniki. Są to zawijasy, owocowe paski, galaretki, owocowe przysmaki w czekoladzie, deserki kokosowe z owocami, smoothie i musy w tubkach.

Produkty Bob Snail można już spotkać w sieciach supermarketów.

Czytaj: Bob Snail, ukraiński producent prozdrowotnych przekąsek. Ma plan rozwoju, mimo wojny

E-sklep z żywnością dla dzieci

Rodzice chcą na starcie zapewnić dzieciom dostęp do jakościowej żywności, jednocześnie licząc na wygodę zakupów. Dlatego e-sklepy oferujące szerokie gamy produktów będących pomocnymi w procesie rozszerzania diety, to dobry pomysł na biznes. Influencerzy chętnie polecają w tym temacie markę Krukam, która produkuje prozdrowotne słodycze, przyprawy, frużeliny, oleje czy pasty orzechowe. Dodatkowo w e-sklepie dostępne są jakościowe produkty uzupełniające menu dzieci. Dla rodziców to nieoceniona wygoda.

Żywność dla dzieci – ceny i jakość

Warto pomyśleć o spożywczym biznesie w kategorii baby food, bo choć w Polsce na świat przychodzi coraz mniej dzieci, za produkty te można uzyskać satysfakcjonujące ceny. Trzeba jednak trzymać najwyższą jakość.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl