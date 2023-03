- Uważam, że pomysł promowania owoców i warzyw nieidealnych jedynie z wyglądu zewnętrznego jest bardzo dobry. Doskonale wpisuje się w światowe trendy, zwłaszcza w ideę zero waste. Z drugiej strony nie oszukujmy się - stała tendencja do zmniejszania dostępności środków ochrony roślin musi odbić się na jakości owoców i warzyw. Dlatego edukacja konsumentów, że nieidealne z wyglądu warzywo czy owoc są pełnowartościowe, ma same plusy - komentuje Hubert Woźniak, prezes firmy Rajpol, która jest potężnym dostawcą jabłek do Lidla.