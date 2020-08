Tegoroczne zbiory gruszek w UE będą o 12 proc. wyższe. W Polsce nastąpi spadek

Wzrost produkcji jabłek w Polsce do 3,4 mln ton w 2020 r.

Całkowity plon gruszek w Europie w 2020 r. osiągnie poziom 2 199 000 ton. Ta wielkość odnosi się do produkcji w 19 państwach członkowskich UE, które udostępniły dane do raportu.

Przewiduje się, że w 2020 r. zbiór odmiany Konferencja ma wynieść 927 000 ton, co stanowi tylko 4-proc. wzrost w stosunku do ubiegłego sezonu, natomiast zbiór odmiany Abate Fetel ma wynieść 287 000 ton dając 105- proc. wzrost w porównaniu do roku 2019. Odmiana William wyniesie 242 000 ton dając zbiór większy o 21-proc.

Szacowane jest, że w Polsce zbiory gruszek będą wynosić 65 000 ton. Jest to o 7 procent mniej w odniesieniu do roku 2019 i 2018 kiedy to wynosiły 70 tys. ton.

