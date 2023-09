Owoce i warzywa

Ten kultowy produkt kończy 64 lata. "Zaczęło się od mydła i pasty do butów"

Majonez Kielecki to nie tylko produkt spożywczy. To stan umysłu, a w rodzimym mieście jest nawet "jak religia". Jego roczna produkcja wystarczyłaby, by zapełnić 400 dużych cystern samochodowych, a także 10 typowych basenów o długości ok. 25 metrów. Na czym polega jego fenomen?