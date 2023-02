Owoce i warzywa

To najlepsza dieta świata. Zwyciężyła w rankingu kolejny raz

Autor: Magdalena Brzózka

Data: 12-01-2023, 13:16

U.S. News, przy wsparciu specjalistów do spraw żywienia, lekarzy i epidemiologów, wybrało najlepsze diety 2023 roku - w kontekście zdrowia, bezpieczeństwa oraz łatwości wprowadzenia ich w życie. Co najlepiej jeść?

Ranking diet 2023. Najlepsze według badania US News i World Report fot. shutterstock