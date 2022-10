Jednym z ulubionych sportów Polaków jest grzybobranie. Mokry wrzesień i coraz cieplejszy październik sprawia, że w lasach pojawia się coraz więcej grzybów. Gdzie na grzyby, w jakich rejonach ich szukać i jakie są grzybowe prognozy? Zobacz mapę grzybów online 2022.

W lasach coraz więcej grzybów /fot. Unsplash

Gdzie na grzyby 2022? Pomoże specjalna mapa

Wybierasz się na grzyby, ale nie wiesz gdzie ich szukać? W sieci działa mapa prognostyczna potencjału wysypu grzybów dla całej Polski, tzw. mapa grzybów. Marek Snowarski, który prowadzi stronę grzyby.pl co tydzień opracowuje prognozy występowania grzybów w całym kraju.

Mapa grzybów online 2022 - co można sprawdzić i porównać?

Snowarski to mykolog i autor atlasu "Grzyby". Swoją strone prowadzi od 2003 roku i na bieżąco aktualizuje mapę grzybów w Polsce, weryfikując informacje nadesłane przez grzybiarzy. Znajdziemy tam również prognozy dla grzybiarzy na najbliższy czas, porównamy sezony grzybowe w konkretnych latach, także wg regionów, sprawdzimy rodzaje grzybów, jakie przeważają w danych województwach, a także znajdziemy mnóstwo innych ciekawostek.

Gdzie na grzyby 2022? Sezon trwa, ale szczyt już był

W najnowszej aktualizacji czytamy, iż patrząc na sezon 2022 w skali całej Polski, ostatnie dni to narastanie jego kulminacji. Kolejne dni będą kontynuowały ten trend. Po najbliższym weekendzie nastąpi powolny zjazd z fali. Lokalnie ujmując, szczyt już był (zachód i północny zachód Polski) lub będzie niebawem (wschód i północny wschód kraju).

Gdzie na grzyby w październiku? Sezon jest udany

Jakby nie patrzeć, można już powiedzieć, że tegoroczny sezon, acz niezbyt intensywny, będzie bardzo rozciągnięty w czasie i zaliczymy go do dość dobrych. W skali całego kraju zaczął się w końcu sierpnia i będzie trwał do końca października, a być może i do początku listopada. Obecna chłodna i przeważnie wilgotna pogoda, brak w perspektywie istotnych przymrozków, temu sprzyjają. W regionach zbiory trwają długo, 2 – 3 tygodnie i więcej – pisze Marek Snowarski.

Obecnie dominują podgrzybki brunatne, maślaki, częste są też rydze i kanie, pojawiają się opieńki.

Gdzie na grzyby 2022? Pomogą informacje od grzybiarzy

Analizując ostatnie wpisy grzybiarzy można znaleźć informację, że w województwie kujawsko-pomorskim jest wysyp prawdziwków, podgrzybków, miodunek, płachetek, i muchomorów czerwonych. Z kolei na wschód od Warszawy ściółka jest ledwie wilgotna i w lasach jest bardzo sucho, co nie sprzyja grzybobraniu. Są za to grzyby w województwie lubuskim – podgrzybki, Maślaki pstre, podgrzybki zajączki, maślaki zwyczajne, sitarze, nieco mniej koźlarzy babka, kozia broda i maślaków pieprzowych. Z kolei na Śląsku w lesie mokro i zimno 6 stopni. Grzybów mało, same podgrzybki. Za to w w województwie pomorskim jest dużo grzybów. Królują tam głównie piękne jesienne podgrzybki, mnóstwo miodówek, kilka prawdziwków i koźlarzy. W lesie zostały hurtowe ilości maślaków.

Zasady bezpiecznego grzybobrania

Lasy Państwowe przypominają podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania. Są to:

Zbieraj tylko te grzyby, co do których jesteś pewien, że są jadalne (warto korzystać z atlasów).

Zbieraj wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone. Młode owocniki, bez wykształconych cech danego gatunku, stanowią najczęstszą przyczynę tragicznych pomyłek.

Zbieraj grzyby do koszyków bądź pojemników przepuszczających powietrze. W żadnym przypadku nie korzystaj z reklamówek foliowych powodujących zaparzanie grzybów i przyspieszających ich psucie.

Nigdy nie zbieraj grzybów rosnących w rowach, na skraju lasu oraz w okolicach będących skupiskiem odpadów, ponieważ grzyby wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia.

Nie zbieraj i nie niszcz grzybów trujących. Wiele z tych gatunków jest pod ochroną i stanowi część ekosystemu.

W razie wątpliwości czy zebrane grzyby są trujące czy jadalne, skorzystaj z porady w najbliższym leśnictwie.

