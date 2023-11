Owoce i warzywa

Tragedia na taśmie fabrycznej zakładów przetwórstwa spożywczego

12-11-2023

Ok. 40-letni pracownik poniósł śmierć, gdy robot pomylił go z pudełkiem na warzywa i przygniótł do przenośnika taśmowego – podaje BBC powołując się na agencję Yonhap. Do tragedii doszło w zakładach przetwórstwa spożywczego w Korei Południowej.

Do tragedii doszło w w sortowni papryki; fot. unsplash