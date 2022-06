Truskawki 2022. Ile powinna kosztować łubianka?

Autor: Kościerzyna Nasze Miasto/sadyogrody.pl

Data: 21-06-2022, 11:43

Majowe przymrozki i susza na Kaszubach sprawiły, że truskawek w 2022 r. będzie mniej. Zmarzły i krzaki i owoce - informuje serwis Kościerzyna Nasze Miasto.





Truskawki 2022: Ceny powinny zaczynać się od 12 zł za łubiankę/fot. shutterstock

Ceny truskawek 2022

Ceny za owoce z ostatnich lat i wracające problemy z pozyskaniem pracowników do zbioru truskawek, zniechęcają do zakładania nowych plantacji - mówi Zygmunt Jażdżewski, prezes Kaszubskiego Stowarzyszenia Producentów Truskawek.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Producenci zastanawiają się, czy w tym roku ceny będą korzystne.

- Niestety plantacji kaszubskiej truskawki jest coraz mniej. Wymaga to dużej pracy, od wiosny do jesieni, a zyski nie są zadowalające. Minusem jest to, że nic nie można zaplanować, bo wiele zależy od pogody, a tak jak wiadomo lubi płatać figle - przyznaje.

- Koszty w tym roku są znacznie wyższe, ponieważ znacznie wzrosły ceny nawozów, paliw, a także koszty pracy - mówi Paweł Leszczyński, właściciel plantacji w Chmielnie. - Myślę, że cena w skupie powinna zaczynać się co najmniej od 12 zł. Minimalny koszt produkcji jednej łubianki (2 kg) to ok. 10 zł - dodaje.

Więcej czytaj w serwie Kościerzyna Nasze Miasto.