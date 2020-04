Truskawki i pomidory - to ulubione owoce i warzywa Polaków

W ramach realizowanych przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” poznaliśmy najchętniej spożywane gatunki. Badanie zostało przeprowadzone, w ramach podsumowania sezonu 2019 roku, na reprezentatywnej grupie Polaków w wieku 15 lat i więcej.

OWOCE

W 2019 roku ulubionymi owocami Polaków, które jedli najchętniej, były truskawki (32%) i jabłka (30%). Na kolejnych miejscach w rankingu najchętniej spożywanych owoców, ale daleko za liderami, znalazły się maliny (10%), czereśnie (10%), śliwki (8%), gruszki (7%), banany (6%) i borówki (5%). Badani wymieniali także wiśnie, winogrona, porzeczki, brzoskwinie, kiwi, ananasa, jagody, grejpfruta, kaki, melona, aronię, mango, agrest i awokado. Co czwarty (24%) Polak deklaruje, że chętnie jadł wszystkie owoce, a 4%, że żadne.

WARZYWA

W 2019 roku najchętniej jedzonym warzywem były pomidory (34%). Co piąty (21%) badany najchętniej spożywał ogórki, 13% ziemniaki, a 11% marchew. W dalszej kolejności wymieniane były sałata (9%), kalafior (8%), papryka (8%), kapusta (6%), brokuły (6%) i cebula (4%). W odpowiedziach respondentów pojawiły się także buraki, rzodkiewka, cukinia, por, fasolka, seler, pieczarki, dynia, czosnek, pietruszka, groszek, szczypior, kalarepa, szparagi i bób. 28% badanych odpowiedziało, że chętnie jedli wszystkie warzywa, a 4%, że żadne.

Truskawki to ulubiony owoc Polaków. W ubiegłym sezonie najchętniej jadło je 32% badanych. Dodatkowo 24% odpowiedziało, że chętnie jadło wszystkie owoce, więc jeśli zsumujemy ten wynik, to okaże się, że ponad 56% Polaków chętnie jadło truskawki. To jest bardzo dobry rezultat. Żaden inny owoc nie uzyskał takiego wyniku. Dodatkowo to jest nasz ulubiony sezonowy owoc, na który najbardziej czekamy - mówi Urszula Krassowska, dyrektor zarządzająca Public Division, Kantar.

Truskawka, to jest owoc wymieniany na pierwszym miejscu przez 2/3 badanych, gdy pytamy o to właśnie, na który sezonowy owoc najbardziej państwo czekają. Maj i czerwiec to czas, w którym praktycznie wszyscy sięgniemy po polskie truskawki. W ubiegłym sezonie aż 98% Polaków odpowiedziało, że jada w tym czasie truskawki. To jest niesamowity wynik - dodaje Urszula Krassowska.