Truskawki, maliny, borówki. Jakie owoce jedliśmy w kwietniu?

Jak wynika z badań Kantar, co czwarty (25%) Polak jadł truskawki w kwietniu. To znacznie więcej niż przed miesiącem (o 9 p.p.). W kwietniu wzrosło również spożycie malin – z 16% do 19%. Na trzecim miejscu są borówki (16%).

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 31-05-2021, 14:34

- Truskawki to ulubiony owoc Polaków. Coraz więcej ludzi wie, że w Polsce mamy truskawkę już wczesną wiosną. Chcemy aby próbowali i docenili jej walory- mówią Wiesława i Zenon Janiak, pionierzy uprawy w szklarniach.

Biorąc pod uwagę wszystkie owoce najpopularniejszym w kwietniu było jabłko, którego konsumpcję w tygodniu poprzedzającym badanie, deklaruje dziewięciu na dziesięciu Polaków (89%). 9% Polaków jadło je codziennie, a dalsze 18% 4-5 razy w tygodniu. Na drugim miejscu znalazły się gruszki, które jadł co trzeci (34%) badany. Spożycie gruszek jest nieco niższe niż w luty br. i sporo (o 8 p.p.) niższe niż przed rokiem.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Najpopularniejsze warzywa

Najpopularniejszym warzywem w kwietniu, tak jak w poprzednich miesiącach, była cebula, której konsumpcję w tygodniu poprzedzającym badanie, deklaruje dziewięciu na dziesięciu Polaków (91%). Na drugim miejscu wśród polskich warzyw znalazła się marchew, którą jadło 88% badanych, a na trzecim pomidory, których próbowało 87%.

Konsumpcja cebuli, marchwi, pomidorów, a także ogórków, papryki i kapusty jest wysoka przez cały rok. To ulubione warzywa Polaków, które dostępne i jedzone są niezależnie od sezonu. Na podobnym poziomie, jak przed rokiem kształtowały się deklaracje konsumpcji cebuli dymki (63%) i rzodkiewki (58%). Spadło natomiast spożycie sałaty (63%), kalafiora (37%) i brokułów (36%).

Spożywanie owoców i warzyw

Spożywanie owoców i warzyw podczas poszczególnych posiłków Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 92% osób, które w ogóle jadły ten posiłek. 77% deklaruje, że w dniu poprzedzającym badanie jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast 69% na kolację. Na drugie śniadanie warzywa i owoce spożywało 64% Polaków, natomiast na przekąskę – 56%. Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek (53%).

Najbardziej wartościowym pod względem zawartości warzyw i owoców posiłkiem Polaków jest obiad. Obiad 45% badanych co najmniej w połowie składa się z warzyw i owoców. Ciekawie kształtuje się udział warzyw i owoców w przekąskach. 20% składa się wyłącznie z warzyw i owoców (i jest to najwyższy wynik ze wszystkich posiłków), jednak jednocześnie 44% nie zawiera warzyw i owoców w ogóle. Najrzadziej (26%) co najmniej połowę posiłku stanowiły warzywa i owoce w przypadku kolacji.

Zalecania dietetyków

Jedynie 14% Polaków odżywiało się w kwietniu zgodnie z zaleceniami dietetyków dotyczącymi spożywania właściwej ilości warzyw i owoców. Co trzeci (31%) badany odżywiał się nieco gorzej, ale warzywa i owoce są składnikiem większości jego posiłków i zdarza się, choć zbyt rzadko, że stanowią jego połowę. 56% Polaków ma dietę zbyt ubogą w warzywa i owoce, przy czym u 39% jednak pojawiały się one w przynajmniej połowie posiłków (choć za mało). 17% badanych jadło bardzo mało warzyw i owoców, a nawet nie jadło ich wcale. Wskaźnik „Wczoraj na talerzu” przyjął w kwietniu wartość 44,4 pkt., czyli był na średnim poziomie. Wskazuje to na niedostateczny udział warzyw i owoców w diecie przeciętnego Polaka. Wskaźnik obrazujący sposób odżywiania się badanych. Przyjmuje on wartości od 0 pkt. (dla osoby, która poprzedniego dnia nie jadła warzyw i owoców w ogóle) do 100 pkt. (dla osoby, w której wszystkich posiłkach warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę). Wiosna sprzyja poprawie jakości naszej diety – wyjaśnia Agata Zadrożna, ekspertka KantarPublic.

W kwietniu rozpoczął się sezon na polskie owoce jagodowe. Od połowy miesiąca dostępne są już truskawki z upraw szklarniowych. W maju rozpoczną się ich zbiory upraw spod tuneli i osłon. W czerwcu jagoda kamczacka, agrest, maliny, w lipcu borówki, czarna i czerwona porzeczka, w sierpniu aronia, jeżyny, we wrześniu uprawiane w Polsce z dużym powodzeniem mini-kiwi. To owoce o wyjątkowych walorach prozdrowotnych. Świeże możemy spożywać codziennie od wiosny do jesieni. Jesienne odmiany truskawek będą z nami do listopada