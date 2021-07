Truskawki są najpopularniejszym owocem w Polsce

Najpopularniejszym polskim owocem są, drugi miesiąc z rzędu, truskawki. W czerwcu i lipcu spożywało je dziewięciu na dziesięciu Polaków (odpowiednio 88% i 85%).

Polacy uwielbiają truskwaki. To najpopularniejszy owoc w naszym kraju - w okresie czerwiec/ lipiec/ fot. shutterstock

Wzrosła również sprzedaż malin (z 31 do 47%). Jadł je już co drugi Polak, a rozpoczynającą sezon borówkę już co trzeci (31%). W lipcu bardzo wysokie było spożycie czerwonej porzeczki (28%).

Rśnie także spożycie agrestu z 11% do 22% i czarnej porzeczki z 16% do 22%. Spożycie aronii utrzymuje się na stałym poziomie 14%. Pierwszy raz badano deklaracje konsumpcji jagody kamczackiej, wynoszą już 10%.

Truskawki - ukochane owoce Polaków

Truskawki spośród wszystkich owoców jedzone były w czerwcu i lipcu najczęściej. 4% Polaków jadło je codziennie, a dalsze 12% 4-5 razy w tygodniu.

Na drugim miejscu wśród polskich owoców znalazły się jabłka, które jadło 76% badanych. Spożycie jabłek jest niższe niż w czerwcu br. (o 5 p.p.). Ponad dwie trzecie (68%) Polaków na początku lipca jadło czereśnie. To więcej zarówno niż przed miesiącem, jak i przed rokiem (o 44. p.p.).

Młode ziemniaki - hitem wśród warzyw

Z kolei najpopularniejszym warzywem w lipcu były młode ziemniaki, których konsumpcję w tygodniu poprzedzającym badanie deklaruje więcej niż dziewięciu na dziesięciu Polaków (96%).

Na drugim miejscu wśród polskich warzyw znalazły się pomidory, które jadło 95% badanych. Konsumpcja marchwi, pomidorów, a także ogórków i papryki jest wysoka przez cały rok, a obserwowane wahania sezonowe niewielkie. To ulubione warzywa Polaków, które dostępne i jedzone są niezależnie od sezonu.

Na podobnym poziomie, jak przed rokiem kształtowały się deklaracje konsumpcji pomidora (95%) oraz marchewki (84%). Wzrosło spożycie ogórka (93%), papryki (61%) oraz kalafiora (68%).

Jak i kiedy jemy owoce i warzywa

Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 92% osób, które w ogóle jadły ten posiłek. 79% respondentów deklaruje, że w dniu poprzedzającym badanie jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast 69% na kolację. Na drugie śniadanie warzywa i owoce spożywało 47% Polaków, natomiast na przekąskę – 50%. Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek (36%).

Najbardziej wartościowym pod względem zawartości warzyw i owoców posiłkiem Polaków jest obiad. Obiad połowy badanych po najmniej w połowie składa się z warzyw i owoców. Ciekawie kształtuje się udział warzyw i owoców w przekąskach. W przypadku pierwszych w 25% składają się wyłącznie z warzyw i owoców jednak jednocześnie 38% nie zawiera warzyw i owoców w ogóle. Najrzadziej (28%) co najmniej połowę posiłku stanowiły warzywa i owoce w przypadku kolacji.

Polskie superowoce

Z dwutygodniowym opóźnieniem rozpoczął się sezon na owoce jagodowe. Wyjątkowo bogate w składniki prozdrowotne, szczególnie korzystne dla zdrowia i budowania odporności, naszego samopoczucia i urody.

Świeże polskie superowoce możemy spożywać codziennie od kwietnia do listopada, lato to czas, kiedy jest ich obiektywnie najwięcej i są najbardziej dostępne.

W sierpniu pojawi się aronia, a we wrześniu jeden z największych sukcesów polskich producentów - mini-kiwi.