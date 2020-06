Trwa akcja "Czerwiec na plantacjach jagody kamczackiej"

Anna Litwin z Blue Haskap: Chcę, by konsumenci poznali właściwości jagody kamczackiej

Plantatorzy jagody kamczackiej zorganizowali weekend na plantacjach w całej Polsce. Częstują domowymi ciastami i swoimi przetworami. Prezentowane są soki, dżemy, konfitury, wielu upiekło muffinki, jagodzianki, pierogi, podano serniki na zimno i lody z owoców jagody kamczackiej. Niektórzy częstowali również domową nalewką i winem. Dla wielu odwiedzających był to pierwszy kontakt z jagodą. Plantacje odwiedziły całe rodziny, masowo owoce zbierały dzieci. Ludzie poznali walory tego superowocu, ale mieli też okazję poczuć jak wygląda zbiór. „Kiedy ktoś pozbiera przez godzinę w pełnym słońcu zaczyna więcej rozumieć, jakie to jest trudne i ile wysiłku kosztuje” – to bardzo popularna opinia. Akcja „Czerwiec na plantacjach jagody kamczackiej” jest ciekawym doświadczeniem dla producentów wszystkich gatunków.

- Widać, że ludzie potrzebują takich inicjatyw. U nas było dużo osób z Warszawy, Piaseczna, Konstancina, Radomia, Kozienic. Nie powinniśmy się bać takich zaproszeń. Ma być sielsko i tak u nas był. Ludzie chcieli poczuć klimat wsi i pozbierać pysznych jagód, mieć kontakt z naturą i dostać trochę wiedzy. Te oczekiwania pokryły się z naszym wyobrażeniem. To trzeba robić, budować styl życia, w oparciu o owoce, które my uprawiamy. Naszą przewagą jest to, że jesteśmy blisko – mówi Anna Litwin, Blue Haskap.

- Każdy, kto przyjeżdżał był bardzo zadowolony. 170-180 osób na pojedynczej plantacji. Zbieraliśmy pochwały za pomysł, organizację, za prezentacje przetworów. Jednym słowem duży sukces całej branży – dodaje Anna Litwin.

Trud, który trzeba włożyć w produkcję owoców

Plantatorom jagody kamczackiej udało się dotrzeć do wielu ludzi i skutecznie ich zaprosić. Pokazali mi jak wygląda plantacja i uprawa, jakie to jest ciekawe i trudne zajęcie. Wniosek jest jeden: ludzie mało wiedzą o uprawie nawet najpopularniejszych gatunków i nie wiedzą jak trudno zbiera się owoce. Ale bardzo chcą się tego dowiedzieć.

- Pobyt na plantacji wpisuje w szerszy model zdrowego życia, nie tylko zdrowego odżywiania. Chodzi o sposób spędzania wolnego czasu, na łonie natury, z rodziną, ze znajomymi. Takie oferty pomagają nie siedzieć w domu, tylko wyjść, wyjechać i przy okazji jeszcze własnoręcznie pozbierać owoce – stwierdził Bartosz Kubaty, gość plantacji w Nowej Wsi, mieszkaniec Skały.