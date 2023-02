Forbes opublikował listę 23 kobiet, które warto obserwować w 2023 roku. Wśród nich jest Matylda Szyrle, twórczyni marki Listny Cud.

Matylda Szyrle, twórczyni marki Listny Cud znalazła się w prestiżowym rankingu Forbes. "23 kobiety, które warto obserwować w 2023 r."/fot. Linkedin

Listny Cud buduje farmy wertykalne w zróżnicowanych rozmiarach - także dla szkół, supermarketów, hoteli czy restauracji. W ofercie są zarówno małe farmy na 15-30 doniczek, jak i przemysłowe na kilkanaście tysięcy. Większe farmy to rozwiązania skierowane m.in. do detalistów, którym zależy na zmniejszeniu produkowania odpadów spożywczych, a także do producentów zieleniny, którzy chcą mieć możliwość produkowania wysokiej jakości żywności przez cały rok. Skorzystać z niego mogą również właściciele hoteli i restauracji pragnący zapewnić swoim gościom zdrową i ekologiczną żywność.

Twórczyni Listnego Cudu w prestiżowym rankingu Forbes

"Jest mi przemiło podzielić się informacją, że jestem na liście 23 kobiet do obserwowania od 2023 roku, wg Forbes Women Polska. Serdecznie dziękuję kapitule za to wyróżnienie a zwłaszcza Mirella Panek-Owsiańska (she/her) za nominację. Będę się tym bardziej starać, by warto było mnie obserwować zawodowo i w mediach społecznościowych" - poinformowała na LinkedInie Matylda Szyrle.

W portfolio Listnego Cud oprócz farm biurowych dla Orange, znajduje się także wybudowanie pierwszych w Polsce sklepowych farm wertykalnych dla sieci sklepów Carrefour oraz farmy dla szkoły w Żorach.

Listny Cud buduje farmy wertykalne w zróżnicowanych rozmiarach

Listny Cud nagrodzony

Przypomnijmy, że Listny Cud został nagrodzony przez naszą redakcję w 2022 r. certyfikatem "Dobry Produkt 2022'' w kategorii: Nowy produkt. Nagrody przyznawane są w ramach największej branżowej konferencji: Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Farmy wertykalne - co to jest

Farmy wertykalne to innowacyjny i ekologiczny sposób na produkcję żywności blisko miast przez 365 dni w roku bez względu na pogodę, zyskujący coraz więcej uznania na całym świecie. Polega na produkcji roślin w zamkniętych pomieszczeniach w kontrolowanych warunkach. Wertykalne ułożenie półek sprawia, że efektywność tego rodzaju farm jest 50 razy wyższa w porównaniu do rolnictwa tradycyjnego, co przekłada się na mniejsze zużycie przestrzeni uprawnej. Zaletą tego rodzaju upraw jest także możliwość całkowitej rezygnacji z pestycydów oraz około 90% mniejsze zużycie wody w porównaniu do rolnictwa tradycyjnego - woda na farmach wertykalnych krąży w obiegu zamkniętym i jest używana wielokrotnie. Roślinami najczęściej uprawianymi na farmach wertykalnych są mikroliście, zioła i sałaty, jednak coraz częściej słyszymy o wertykalnych producentach wprowadzających do oferty truskawki, pomidory czy borówki.

