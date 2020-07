Tylko 50 proc. rodziców potrafi trafnie określić zalecaną dzienną ilość warzyw i owoców do spożycia (badanie)

Z sondażu zrealizowanego w ramach kampanii „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!” wynika, że tylko połowa rodziców potrafi trafnie określić zalecaną dzienną ilość warzyw i owoców do spożycia (minimum 5 porcji), a zaledwie co czwarta rodzina z dziećmi konsumuje odpowiednią porcję tych produktów każdego dnia. Rezultaty badania pokazują, że choć wiedza rodziców na temat zdrowego odżywiania jest zadowalająca, to nie przekłada się na właściwe nawyki żywieniowe.