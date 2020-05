Udany początek sezonu polskich owoców jagodowych

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu superowoce połączyły siły w walce z koronawirusem. Zebrano ponad 2500 kg przetworów z owoców jagodowych - soków, konfitur i dżemów. Producenci przekazali je do najbardziej potrzebujących wsparcia szpitali Mazowsza, Lombardii i Piemontu. Akcja odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych, zasięgiem wyszła daleko poza Polskę i Włochy.

Truskawka ulubionym owocem Polaków

Jagodową sztafetę rozpoczyna truskawka. To nasz ulubiony owoc i najbardziej wyczekiwany. Potwierdzają to wyniki „Narodowych badań konsumpcji warzyw i owoców” realizowanych od grudnia 2019 przez Kantar. Konsumpcja truskawek rosła w 2019 roku najdynamiczniej wśród wszystkich owoców i warzyw. Deklaruje ją 98% Polaków. Jest to wynik imponujący, tłumaczący olbrzymie zainteresowanie mediów i zachęcający do produkcji owoców z przeznaczeniem na rynek świeży.

Pierwsze na rynku pojawiły się truskawki szklarniowe. Z danych monitoringu Kantar wynika, że w kwietniu br. jadło truskawki już 37% Polaków. Na początku maja rozpoczął się zbiór odmian uprawianych w tunelach. Wspólnym celem jest budowa nawyku codziennej konsumpcji. Plantatorzy promują jakość naszych truskawek i zapraszają na zbiory.

- Jesteśmy bardzo otwarci, zapraszamy. Dla nas to największa troska, by zebrać owoce. Truskawki, a po nich kolejne owoce jagodowe, muszą być zebrane ręcznie – mówi w wywiadzie dla "Agrobiznesu" dr Janusz Andziak, prezes Stowarzyszenia Plantatorów Truskawek.

Plantatorzy promują ofertę pracy, która dziś wydaje się bardzo atrakcyjna. Jest to praca dobrze płatna, na akord, na powietrzu, w dużej odległości od współpracowników. Warunkiem sukcesu jest skuteczne połączenie popytu na pracę i jej podaży.

- Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby podjąć pracę na plantacjach truskawki, borówki i innych owoców. Oferujemy zakwaterowanie, artykuły higieniczne i pełne świadczenia opieki socjalnej - dodał Ireneusz Komorowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej SPBA.

Weekend na plantacji jagody kamczackiej

Plantatorzy popularnej kamczatki zaprezentują swoje plantacje, walory owocu i przetworów. W okresie zbiorów, każdego dnia, inna plantacja otrzyma przywilej reprezentowania całej kamczackiej społeczności (w mediach społecznościowych kampanii). Wspólna inicjatywa rozwija się bardzo dynamicznie. W weekend 13-14 czerwca branża zaprosi na plantacje w całej Polsce.