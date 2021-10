Udany rok Helio. Podwyżki cen bakalii są nieuniknione

Helio, producent bakalii, ma za sobą udany rok obrotowy. Teraz firma stawia na inwestycje w innowacje i infrastrukturę. Do największych wyzwań zalicza: brak rąk do pracy i rosnące ceny surowców i logistyki.

Autor: MB; www.portalspozywczy.pl

Data: 29-10-2021, 12:17

Producent i dystrybutor bakalii - Helio - opublikował dobre wyniki finansowe za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r./fot. materiały prasowe

Helio, producent bakalii, ma za sobą udany rok. Spółka podała wyniki finansowe za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. W tym czasie wypracowała 272,9 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 12,9 mln zł zysku netto. W analogicznym okresie poprzedniego roku wyniki spółki wyniosły odpowiednio: 234,6 mln zł oraz 3,3 mln zł.

Helio - producent bakalli podsumował udany rok

- Kolejny rok dynamicznego wzrostu sprzedaży sprawił, że zbliżyliśmy się do poziomu 300 milionów złotych rocznego obrotu. Rozwijaliśmy się przy tym regularnie przez cały rok, dzięki czemu każdy kwartał był rekordowy pod względem sprzedaży. W skali roku przychody wzrosły o 16%, co umocniło naszą rynkową pozycję. Sprzedaż rosła zarówno w kraju jak i zagranicą. Udział eksportu w strukturze przychodów Helio S.A. wzrósł o kolejne punkty procentowe - komentuje Leszek Wąsowicz, prezes Helio.

Helio - plany na przyszłość

- Inwestujemy w nasze infrastrukturalne przewagi konkurencyjne, modernizując i rozbudowując zakład o kolejne nowoczesne linie produkcyjne i rozwiązania technologiczno-logistyczne. Jednocześnie cały czas inwestujemy w markę i innowacyjne produkty. Jednak ze względu na ryzyka związane z pandemią i opóźnieniami w transporcie międzynarodowym, poziom naszych zapasów rośnie szybciej niż w latach ubiegłych, a wraz z nimi wykorzystanie kredytów bieżących. Ponadto problemy z nagłymi wzrostami cen surowców i deficytem pracowników nas także nie omijają. Na rynku brakuje rąk do pracy, stąd rosnąca ilość pracowników z zagranicy. Do tego anomalie pogodowe w krajach dostawców powodujące liczne pożary, susze, oraz powodzie wpływają negatywnie na wielkości zbiorów, a to bezpośrednio wpływa na wzrost cen surowca. Powszechne są także problemy logistyczne związane z pandemią, w tym opóźnienia w dostawach i wzrost ich kosztów, w tym dla przykładu nawet pięciokrotny wzrost kosztów frachtu kontenerowego. Podwyżki cen w naszej branży są zatem nieuniknione - zapewnia prezes Helio.