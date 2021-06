Ukrainiec wypełnił balkon ziemią, by uprawiać truskawki

Mieszkaniec jednego z bloków w stolicy Ukrainy, Kijowie, wypełnił swój balkon prawie toną ziemi i uprawiał na nim truskawki. Pod ciężarem konstrukcja runęła. Lokalne władze zapewniły jednak, że nie ucierpiał nikt z sąsiadów ani przechodniów.

Autor: PAP

Data: 15-06-2021, 18:27

Ukrainiec wypełnił balkon ziemią, by uprawiać truskawki /fot. Unsplash

Płyta balkonowa na piątym piętrze ośmiokondygnacyjnego budynku oberwała się pod ciężarem uprawy. Ratownicy zdemontowali pozostałości po konstrukcji.

Kijowskie władze skarżą się, że mieszkańcy instalują na balkonach niebezpieczne, niepewne konstrukcje i dobudówki oraz prowadzą niebezpieczne remonty w swoich lokalach.

"Zwracam się do kijowian z prośbą, by byli odpowiedzialnymi właścicielami swoich nieruchomości. Nie twórzcie warunków do zaistnienia nadzwyczajnych sytuacji, które mogą zagrażać waszemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu innych" - zaapelował dyrektor departamentu bezpieczeństwa miejskiego Roman Tkaczuk.