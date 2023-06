Jak poinformował w telegramie przedstawiciel Gabinetu Ministrów w Radzie Najwyższej Taras Melnyczuk, Rada Ministrów na posiedzeniu podjęła odpowiednią decyzję o dodaniu cukru do listy towarów, których wywóz podlega kontyngentom, m.in. okres od 5 czerwca do 15 września 2023 r. z kwotą zerową.

"Cukier został dodany do załącznika nr 1 'Wielkości kontyngentów towarów, których eksport podlega licencjonowaniu' do uchwały nr 1466 z wielkością kontyngentu 0 ton i okresem koncesji od 5 czerwca do 15 września 2023 r." – napisano.