Wśród najpopularniejszych gatunków owoców i warzyw grudnia Kantar wymienia jabłka, gruszki, śliwki, borówki i maliny, wśród warzyw cebule, pomidory, paprykę i ogórki.

Na co zwracamy uwagę sięgając po owoce i warzywa?/fot. shutterstock

W porównaniu do grudnia 2021 roku najbardziej wzrosło spożycie borówek, malin i śliwek. W porównaniu do grudnia 2020 roku wzrost ilości konsumentów borówki wyniósł aż 56%. Wśród warzyw wzrosło spożycie papryki, pieczarek i ogórka. W przypadku papryki wzrost ilości konsumentów w skali dwóch lat wyniósł 12%. Jednak jedynie 15% Polaków odżywiało się w grudniu zgodnie z zaleceniami - czyli minimum połowę tego, co jedli stanowiły warzywa i owoce.

Ulubione owoce i warzywa Polaków

Podsumowując badania konsumpcji w 2022 roku Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw zapytał Polaków o to, jakie informacje o owocach i warzywach najchętniej chcieliby uzyskiwać w punktach sprzedaży. Co drugi kupujący oczekuje informacji o kraju pochodzenia (50%), dalej o odmianach (37%) i regionie Polski, z którego pochodzą sprzedawane owoce i warzywa (35%).

Najpopularniejsze owoce i warzywa grudnia

Z kolei sposób uprawy jest informacją istotną dla 29% badanych. Co piąty respondent (19%) potrzebuje informacji o sposobie przechowywania produktów. 15% zwraca uwagę na informacje o pochodzeniu ze zrównoważonej produkcji a 8% Polaków chciałoby poznać jaki ślad węglowy jest związany z kupowanymi owocami i warzywami.

Badanie zrealizował Kantar Public w ramach projektu „CORE TEAM - promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora, II etap”. Projekt jest realizowany przez KZGPOiW. Wraz z monitoringiem konsumpcji badania finansowane były ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Owoce 2022. Po które najchętniej sięgali Polacy w grudniu?

W grudniu 2022 najpopularniejszym owocem były jabłka, które w tygodniu poprzedzającym badanie spożywało prawie dziewięciu na dziesięciu Polaków (88%). Jabłka jedzone były też najczęściej. 9% Polaków jadło je codziennie, a dalsze 17% 4 5 razy w tygodniu.

Na drugim miejscu wśród polskich owoców znalazły się gruszki, które jadło 49% badanych. Jedna trzecia (33%) Polaków na początku grudnia jadła śliwki. To więcej niż przed rokiem (o 2 p.p.).

Konsumpcja owoców w grudniu

Więcej niż co czwarta osoba jadła - w tygodniu poprzedzającym badanie - borówki (28%) oraz maliny (26%).

W stosunku do zeszłego miesiąca wzrosło spożycie czarnej porzeczki (o 4 p.p.), truskawki (o 4 p.p.) oraz borówki (o 3 p.p.), przy czym należy pamiętać, że badani brali pod uwagę także przetwory i mrożonki.

Rokitnik zakończył rok deklaracjami konsumpcji przetworów na poziomie 11% (wzrost o 36%, 3 p.p.). To oznacza wzrost liczby konsumentów - od poprzedniego badania - o 1 mln. W grudniu soki, musy, syropy, dżemy, oleje i inne preparat charakteryzuje się wysoką zawartością biologicznie aktywnych składników - spożywało 3,6 mln Polaków.

W porównaniu do grudnia 2021 roku wzrosło spożycie borówki (o 7 p.p.), malin (o 4 p.p.) oraz śliwek (o 2 p.p.). Wzrostem "grudzień do grudnia" mogą pochwalić się truskawki oraz gruszki (po 1 p.p.). Spożycie jabłek spadło o 3 p.p..

W porównaniu do grudnia 2020 roku również najbardziej wzrosło spożycie borówek, malin i śliwek. W przypadku borówek wzrost wnosi aż 56%.

W ciągu dwóch lat - grudzień do grudnia - liczba konsumentów malin wzrosła o 44%, a śliwek o 43%.

Borówki w grudniu jadło 9,1 mln Polaków. W skali dwóch lat - grudzień do grudnia - oznacza to wzrost o 3,2 mln konsumentów.

Maliny jadło w grudniu 9,4 mln Polaków. W porównaniu z grudniem 2020 roku, liczba konsumentów tego gatunku wzrosła o 2,6 mln.

Konsumpcja warzyw w grudniu 2022

Najpopularniejszym warzywem w grudniu była cebula, której konsumpcję w tygodniu poprzedzającym badanie deklaruje 88% Polaków.

Na drugim miejscu wśród warzyw znalazły się pomidory, które jadło 87% badanych. Trzecie miejsce należało do marchwi oraz ogórka (84%).

Konsumpcja marchwi, pomidorów, a także ogórków, cebuli i papryki jest wysoka przez cały rok, a obserwowane wahania sezonowe niewielkie. To lubiane gatunki, które dostępne i jedzone są niezależnie od sezonu.

Konsumpcja warzyw w grudniu 2022

W rankingu popularności kolejne miejsca zajmują: papryka (67%), kapusta (66%) oraz pieczarki (58%).

W porównaniu z listopadem wzrosło spożycie pieczarki (7 p.p.) i ogórka (3 p.p.). W porównaniu do listopada spadło spożycie pomidora (o 3 p.p.).

Po raz pierwszy badaniami objęto spożycie pietruszki - 63%, kapusty brukselki - 26% oraz jarmuż - 14%. Po raz pierwszy w grudniu badano konsumpcje selera - deklaracje konsumpcji na poziomie na poziomie 51%.

W porównaniu do grudnia 2021 roku wzrosło spożycie papryki i marchwi (po o 1 p.p.). Niezmienną liczbą konsumentów "grudzień do grudnia" mogą się pochwalić cebula, burak i cukinia.

W porównaniu do grudnia 2020 roku najbardziej wzrosło spożycie papryki, pieczarek i ogórka. W przypadku papryki jest to wzrost o 12%.

W ciągu dwóch lat - grudzień do grudnia - liczba konsumentów pieczarek wzrosła o 7%, a ogórka o 2%.

Paprykę w grudniu jadło 21,7 mln Polaków. W skali dwóch lat - grudzień do grudnia - oznacza to wzrost liczby konsumentów o 2,3 mln.

Pieczarki w grudniu jadło 18,8 mln Polaków. W porównaniu z grudniem 2020 roku, liczba konsumentów tego gatunku wzrosła o 1,3 mln.

