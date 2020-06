Ulubionymi owocami Polaków są truskawki, a warzywami - pomidory

Z badania realizowanego przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw wynika, że najwięcej fanów mają truskawki. Jako swoje ulubione owoce wymienia je aż 32% Polaków. Niewiele mniejszą popularnością cieszą się jabłka (30%), a na kolejnych miejscach znalazły się maliny (10%), czereśnie (10%), śliwki (8%), gruszki (7%), banany (6%) i borówki (5%). Badani wymieniali także wiśnie, winogrona, porzeczki, brzoskwinie, kiwi, ananasa, jagody, grejpfruta, aronię i agrest. Co czwarty (24%) Polak deklaruje, że chętnie jadł wszystkie owoce.

Z kolei wśród najchętniej jedzonych warzyw absolutnym liderem jest pomidor, wyieniony jako ulubiony przez 34% badanych. Co piąty (21%) badany najchętniej spożywał ogórki, 13% wybierało ziemniaki, a 11% marchew. Dalej wymieniane były sałata (9%), kalafior (8%), papryka (8%), kapusta (6%), brokuły (6%) i cebula (4%). W odpowiedziach respondentów pojawiły się także buraki, rzodkiewka, cukinia, por, fasolka, seler, pieczarki, dynia, pietruszka, groszek, szczypior, kalarepa, szparagi i bób. 28% badanych odpowiedziało, że chętnie jedli wszystkie warzywa.

Uczestników badania zapytano także, na jakie owoce lub warzywa sezonowe czekają z największym utęsknieniem. W tej kategorii rywali zdeklasowały truskawki, które aż dwie trzecie (65%) respondentów wymieniło jako najbardziej wyczekiwany sezonowy dar pól, ogrodów i sadów. Na pojawienie się w sprzedaży czereśni czeka co czwarty Polak (26%), na maliny co piąty (21%), a na borówki co jedenasty (9%). Wśród warzyw wyróżniają się młode polskie ziemniaki, na które co roku niecierpliwie czeka 21% badanych.

Za pozytywną informację można uznać fakt, że 13% Polaków zadeklarowało, że w ubiegłym roku jedli truskawki częściej niż w poprzednich latach. 9% badanych jadło więcej jabłek, 7% pomidorów, a 6% malin. Respondenci wymieniali ponadto ogórki, czereśnie, ziemniaki, borówki, paprykę. 4% Polaków częściej jadło więcej wszystkich owoce i warzywa.

"Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców" realizowane są przez Kantar dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding.