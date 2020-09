Unia Owocowa na EEC2020: Polska liderem na świecie w produkcji ekologicznej

Podczas debaty sekretarz generalny Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa” przedstawiła korzyści płynące z produkcji ekologicznej oraz wskazała wyzwania dla rolników, którzy decydują się na wdrożenie tego systemu we własnych gospodarstwach.

– Stratega „Zielonego Ładu” ma prowadzić do lepszego dobrostanu ludzi i planety, zysku dla producentów oraz bezpiecznej i zdrowej żywności. Wiemy, co dzieje się obecnie z naszą planetą i jaką drogą trzeba iść i co robić. Europa, w tym Polska, są liderem na świecie w produkcji ekologicznej. Rynek żywności ekologicznej reprezentuje obecnie sprzedaż detaliczną na poziomie około 35 miliardów euro w UE. W przypadku owoców i warzyw największym rynkiem zbytu jest Niemcy z obrotem 1,8 miliarda euro. W Polsce mamy ogromne doświadczenie i produkujemy super, ekologiczne owoce i warzywa. I dzięki tej strategii produkcja ekologiczna będzie rozwijać się, bo chcą tego sami konsumenci i potrzebuje tego nasza planeta. Ale nie jest to łatwa produkcja, wymaga od rolników ogromnych wyzwań. Trzeba mieć długofalową strategię – tłumaczyła Paulina Kopeć.

– Owoce i warzywa dostępne na rynku UE podlegają bardzo rygorystycznym przepisom w zakresie stosowania środków ochrony roślin, poziomu MRL, zapobiegania zanieczyszczeniom higienicznym i mikrobiologicznym, jakościowym normom handlowy. Sektor przestrzega również wielu certyfikatów w zakresie „standardów”, takich jak dobra praktyka rolnicza (GlobalGAP) i dobra praktyka dystrybucyjna (BRC, IFS) – kontynuowała.

– Produkty ekologiczne zostały oznaczone w strategii od gospodarstwa do stołu jako ważny kamień milowy nowej strategii. Celem jest osiągnięcie progu 25% gruntów rolnych przeznaczonych na produkcję ekologiczną. W UE Austria jest blisko 25% z 24%, Estonia ma 20,4%, Szwecja 18,8%, a Włochy 15,4%. Średnio w UE osiągnął on zaledwie około 7% w 2017 r. A więc nadal daleko od tego celu – dodała.

