Unijni plantatorzy winorośli oczekują wsparcia od Komisji Europejskiej

Wybuch epidemii i rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz późniejsze środki izolacji domowej wprowadzone przez rządy spowodowały nagłe zamknięcie większości hoteli, restauracji i barów na kontynencie. Stanowiły one mniej więcej 30% unijnego konsumpcji wina i około 50% wartości wina spożywanego w UE. Copa i Cogeca zebrały od swoich członków dane ilustrujące skutki kryzysu Covid 19 dla sektora wina. W oparciu o dostarczone informacje, przygotowały one listę niezbędnych, pilnych środków, którą przekazały dzisiaj Komisji Europejskiej na piśmie.

Jak powiedział przewodniczący grupy roboczej „Wino” Thierry Coste, „Wprowadzenie środków izolacji domowej na pewno było konieczne. Niestety jednak silnie odbiło się na unijnym sektorze wina. Biorąc pod uwagę zamknięcie barów, restauracji i hoteli, ruch w agroturystyce bliski zeru oraz znaczne spowolnienie eksportu, plantatorzy winorośli, spółdzielnie i przedsiębiorstwa pilnie potrzebują wsparcia finansowego, by mogli kontynuować swoją działalność oraz przetrwać obecną katastrofę gospodarczą. Apelujemy zatem, by Komisja zaproponowała unijny budżet, który będzie adekwatny do panującej kryzysowej sytuacji z pakietem środków takich jak destylacja interwencyjna, by pomóc nam ochronić sektor przed upadkiem”.

Restrykcje nałożone w celu zapobiegnięcia rozprzestrzenianiu się Covid-19 mocno odbijają się również na eksporcie. Według prognoz ma on spaść o 14% w porównaniu do zeszłego roku, co dodatkowo zwiększa szkodliwe skutki środków odwetowych nałożonych przez USA w październiku 2019 r. Wszystko to prowadzi do wzrostu zapasów w winiarniach, co negatywnie wpływa na rynek. Na tym etapie sprzedaż w dystrybucji np. on-line nie rekompensuje utraty ww. rynków zbytu. Prawdopodobnym wydaje się również, że w perspektywie długoterminowej zmienią się wzorce konsumpcyjne z powodu krachu gospodarczego, z którym mierzy się teraz Unia Europejska.

W swoim piśmie Copa i Cogeca apelują do Komisji o zaproponowanie europejskiego budżetu adhoc, finansowanego spoza środków przeznaczonych na rolnictwo, koniecznie oddzielnego od funduszy krajowych programów wsparcia, które UE przydziela państwom członkowskim.

Oprócz środków takich jak dobrowolna destylacja w sytuacji kryzysowej, uruchomienie prywatnego przechowywania i zielone zbiory, Copa i Cogeca przedłożyły również inne propozycje. Nie wymagają one nadprogramowego europejskiego budżetu, a mają równie duże znaczenie czy wręcz w niektórych przypadkach potrzeba ich najpilniej. Są to np. pozwolenia na sadzenie, elastyczność w zakresie wdrażania środków krajowego programu wsparcia oraz inne środki promocyjne.

Środki wprowadzone ostatnio przez Komisję Europejską to pierwszy krok, jednak one same nie wystarczą. W obliczu bezprecedensowych okoliczności, w których znalazł się sektor wina, trzeba więcej działań. Copa i Cogeca żywią nadzieję, że Komisja Europejska podejmie odpowiednie kroki, by uchronić ten jakże ważny sektor, a także jego tradycję, znakomitość i znaczenie gospodarcze.