Jak mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, ceny buraków cukrowych wynoszą obecnie 45 euro/t.

Prezes LIR wskazuje, że rolnicy uprawiający buraki cukrowe osiągają bardzo duże plony.

- Kiedyś 50 t/ha to był wyczyn. W tej chwili rolnicy osiągają nawet do 100 t/ha. Wymaga to odpowiedniej uprawy, nawożenia i wilgotności. Obecnie na Lubelszczyźnie warunki do uprawy są w miarę dobre - stwierdził Jędrejek.