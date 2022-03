W nocy spodziewane są spadki temperatury do minus 7 stopni C.

Do końca dnia na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie i bez opadów - powiedział PAP Kamil Walczak, synoptyk IMGW-PIB. W nocy spodziewane są spadki temperatury do minus 7 stopni C.

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego sobota będzie pogodna na przeważającym obszarze kraju. Tylko na północnym zachodzie istnieje niewielkie prawdopodobieństwo słabych opadów deszczu.

Więcej chmur

Jak podał Walczak, do zachodu słońca na północnym zachodzie pojawi się nieco więcej chmur. "Na pozostałym obszarze będzie słonecznie i bez opadów. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni C. na wschodzie oraz nad morzem do 8 stopni C. w centrum i 11 na zachodzie. W rejonie podgórskim Karpat i we wschodniej części Wybrzeża termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 4-5 stopni C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu i południowym zachodzie chwilami porywisty" - dodał.

Przeważnie bezchmurnie

W nocy na przeważającym obszarze kraju bezchmurnie. Tylko na północy kraju pojawi się nieco więcej chmur i możliwe są mgły ograniczające widzialność do 200 m. Ze względu na niskie temperatury, lokalnie mogą to być mgły marznące. Temperatura minimalna wynisie od minus 7 stopni na wschodzie, w centrum minus 5 i około do zera na zachodzie. Na Wybrzeżu do 1 stopnia na plusie. Wiatr będzie słaby, na zachodzie może być chwilami umiarkowany i porywisty.