Mimo sankcji rosyjskie pomidory i ogórki wciąż można bez problemów kupić w Polsce i to w dużych ilościach. - Bojkotujemy firmy europejskie, które nie wycofały się z Rosji, a nie bojkotujemy rosyjskich produktów, które są sprzedawane w Europie? - pytają oburzeni producenci, z którymi rozmawialiśmy.

Pomidory z Rosji na Broniszach. fot. RZ/redakcja

Rosyjskie pomidory i ogórki w Polsce

Napaść Rosji na Ukrainę wywołała oburzenie Polaków i zrodziła olbrzymią chęć pomocy poszkodowanym Ukraińcom. Większość rodaków z zadowoleniem przyjęła sankcje nałożone przez UE na Rosję, wspierając je także bojkotem europejskich firm, które mimo wojny nadal funkcjonują w państwie agresora. Okazuje się jednak, że sankcje nie dotyczą wszystkich towarów, a sama agresja nie budzi sprzeciwu wszystkich Polaków - przykładem jest import rosyjskich warzyw sprowadzanych przez polskie firmy handlowe.

Takie właśnie warzywa - pomidory i ogórki - są sprzedawane na Rynku Hurtowym Bronisze. Nasza redakcja dostała zdjęcia opakowań z pomidorami, na których wyraźnie jest oznaczony kraj pochodzenia - Rosja.

Pomidory z Rosji na Broniszach. fot. RZ/redakcja

Zdjęcia przesłał nam Rafał Zarzecki, prezes Stowarzyszenia Malinowy Król, zrzeszającego producentów pomidorów malinowych, oburzony faktem, że sankcje unijne nie dotyczą żywności i dwulicowym stosunkiem Polaków do wojny na Ukrainie.

- My nie możemy sprzedawać pomidorów do Rosji - dlaczego Rosjanie mogą je sprzedawać do Unii? - mówił pan Zarzecki. - Bojkotujemy firmy europejskie, które nie wycofały się z Rosji, a nie bojkotujemy rosyjskich produktów, które są sprzedawane w Europie?

Rosyjskie pomidory wykańczają polskie firmy

Jednak nie tylko kwestie etyczne wpływają na potępienie takiego importu przez producenta pomidorów - istotny jest również fakt negatywnego wpływu sankcji unijnych na polską produkcję warzyw szklarniowych, który pogłębiany jest przez rosnące biurokratyczne wymagania Brukseli.

Pomidory z Rosji na Broniszach. fot. RZ/redakcja

- Rosyjskie pomidory na Rynku Hurtowym w Broniszach kosztują 15 zł./kg. - wyjaśnia prezes Citronexu. - My staramy się sprzedawać nasze pomidory po 20-22 zł. ale wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie prawdopodobnie ostatnim rokiem, w którym podjęliśmy produkcję zimową. Dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy w stanie sprostać konkurencji taniej produkcji ze Wschodu. Nie możemy kupować taniego węgla rosyjskiego, ponosimy wysokie koszty certyfikatów środowiskowych, płacimy za emisję CO2 itd. Tymczasem Rosjanie mają węgiel za 1/10 ceny w Polsce, i nie ponoszą żadnych kosztów, które ponosimy my z powodu obecności w Unii Europejskiej. Na dobrą sprawę nie wiemy, w jakich warunkach jest tam produkowana żywność, nie wiemy nawet, czy w tych pomidorach nie ma całej tablicy Mendelejewa. Skoro mamy importować taką żywność do Unii Europejskiej, to po co nam Unia?

Dlaczego rosyjskie warzywa zagrażają polskim producentom?

Czy rzeczywiście import warzyw z Rosji zagraża polskim producentom? Jak duży jest ten import?

O tym, że polscy producenci nie powinni obawiać się rosyjskiej konkurencji sugeruje wypowiedź pana Macieja Kmery, eksperta Rynku Hurtowego Bronisze:

- Warzywa z Rosji pojawiały się na Rynku Hurtowym Bronisze, ale w ilościach niewielkich - są to głównie ogórki, które są poniekąd substytutem ogórków polskich, których nie było jeszcze w ofercie styczniowej, natomiast jest to towar drogi w porównaniu z ogórkiem greckim, tureckim czy hiszpańskim. Jeśli chodzi o pomidory, to są to śladowe ilości w porównaniu z całą pulą pomidorów sprowadzanych z basenu Morza Śródziemnego. Importują je polskie małe firmy rodzinne, które sprowadzają towar z różnych kierunków w zależności od sezonu, w ilościach uzależnionych od popytu.

Zdaniem Macieja Kmery import za wschodniej granicy jest odpowiedzią na zapotrzebowanie polskiego rynku:

- To rynek dyktuje podaż - jeśli są kupcy na ogórki czy pomidory z Federacji i Ukrainy, to ten towar pojawia się w handlu; cena 15-16 zł. za kilogram pomidorów importowanych w porównaniu to 25 zł. w przypadku polskich pomidorów czy ogórków jest bardzo dobrą ceną, ponieważ te importowane z Ukrainy ogórki są dobrej jakości, mają naprawdę dobry smak i zapach. Polski konsument ma prawo do tańszych produktów niezależnie od sezonu.

Kto importuje warzywa z Rosji do Polski?

Nie ma wątpliwości, że konsument, nie tylko polski, woli kupować taniej a nie drożej. Czy Polakom, generalnie popierającym sankcje wobec Rosji, nie przeszkadza, że pomidory, które kupują, pochodzą z Rosji? Warzywa z rynków hurtowych pojawiają się raczej w małych warzywniakach, a w nich najczęściej zamiast szczegółowych informacji o kraju pochodzenia mamy tylko napis “Pomidory smaczne!”...

Uczciwie oznaczył swój towar polski importer, którego pomidory zostały sfotografowane przez jednego z kupców Rynku Bronisze: znalazło się tam oznaczenie kraju pochodzenia - Rosja, oznaczenie eksportera z Rosji - LTD BK GLobal Trade, Białoruś, oraz oczywiście nazwa importera - P.P.H.U. Rob-Pol z Adamowa w gminie Promna. Chcieliśmy zapytać go o kilka spraw związanych z importem z Rosji: dlaczego sprowadza warzywa akurat z Rosji, od jak dawna to robi, czy zawsze pośredniczy w tym ten sam białoruski eksporter, oraz w jakich ilościach sprowadza towar i czy nie przeszkadza mu, że sprzedaje go po cenie, za którą polscy producenci nie są w stanie go wyprodukować.

Niestety, wyraźnie zdenerwowany telefonem od dziennikarza właściciel firmy pan Robert Nerlo poinformował nas, że “nie udzieli żadnego wywiadu”.

Jak duży jest import żywności z Rosji do Polski?

Oczywiste jest jednak, że nie wszystkie warzywa importowane z Rosji sprzedawane są na Rynku Bronisze. Jak duży jest ogółem import towarów rolno-spożywczych z Rosji?

- W okresie od stycznia do listopada 2022 r. wartość importu towarów rolno-spożywczych z Rosji wyniosła 382 mln EUR, w tym owoców i warzyw (świeżych, mrożonych lub suszonych) sprowadzono do Polski na kwotę około 9,5 mln EUR - informuje Dariusz Mamiński, radca w Wydziale Prasowym Departamentu Komunikacji i Promocji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- W tym samym czasie, wartość polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych do Rosji miała wartość 556,9 mln EUR, w tym owoców i warzyw sprzedano na kwotę 24,8 mln EUR. Oznaczało to, że w okresie I-XI 2022r Polska posiadała dodatni bilans obrotów handlowych towarami rolno-spożywczymi z Rosją wynoszący 174,8 mln EUR. Również dodatni bilans został odnotowany w zakresie handlu owocami i warzywami, który był na poziomie 14,8 mln EUR.

Zwracamy (MRiRW - red.) również uwagę, że udział Rosji w imporcie do Polski owoców i warzyw jest minimalny i stanowił jedynie około 0,3% ogólnego importu tych produktów do Polski. Ponadto informujemy, że eksport towarów rolno-spożywczych z Rosji na rynki UE, w tym do Polski nie jest objęty restrykcjami - przypomina radca Mamiński.

Jaka jest jakość rosyjskich owoców i warzyw?

Wątpliwości budzi również jakość rosyjskiej żywności. Czy to dlatego, że sami przez dziesiątki lat wysyłaliśmy w tamtym kierunku jabłka “drugiej jakości” i nie było zwrotów? Prawdą jest jednak, że nikt z nas nie wie, w jakich warunkach i przy spełnieniu jakich kryteriów żywność jest tam produkowana. Dlatego o jakość rosyjskich owoców i warzyw zapytaliśmy w Głównym Inspektoracie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Spożywczych.

Rzecznik GI IJHARS Izabela Zdrojewska poinformowała nas, że “wymagania dotyczące jakości importowanych owoców i warzyw z krajów trzecich nie różnią się od wymagań owoców i warzyw produkowanych i importowanych z UE. W związku z powyższym każda partia świeżych owoców i warzyw importowana do Polski z krajów trzecich w tym z Rosji musi spełniać wymagania jakościowe oraz wymagania dotyczące znakowania. Ponadto, każda partia podlega zgłoszeniu zamiaru przywozu świeżych owoców i warzyw z krajów trzecich”

- W 2022 roku skontrolowano jakość handlową 1 852 partii świeżych owoców i warzyw, w tym 233 partii importowanych z Rosji (12,3% wszystkich skontrolowanych partii), na różnych etapach łańcucha dystrybucji (głównie przez hurtownie i sklepy) - informuje Izabela Zdrojewska. - Wymagań jakościowych nie spełniało 11 partii (0,6%). Wymagań w zakresie znakowania nie spełniało 426 partii (23,0%). W przypadku świeżych owoców i warzyw importowanych z Rosji niezgodności stwierdzono w przypadku 11 partii (tj. 4,7% partii importowanych z Rosji ). Wykryte niezgodności dotyczyły nieprawidłowego lub niepełnego oznakowania świeżych owoców i warzyw. Wszystkie ww. skontrolowane partie spełniały wymagania w zakresie jakościowym - podkreśla rzecznik IJHARS.

Rosyjskie pomidory i ogórki w Polsce. W czym problem?

Po przeczytaniu tych wszystkich informacji można by wyciągnąć wniosek, że zrobiliśmy “wiele hałasu o nic”: import jest niewielki, polscy konsumenci mają dzięki temu tańszą żywność, jest ona kontrolowana i spełnia unijne normy. Faktem jest jednak, że za naszą wschodnią granicą - w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie i innych państwach, rośnie konkurencja, z którą trudno będzie rywalizować polskim rolnikom, sadownikom, ogrodnikom.

- Polscy rolnicy i przetwórcy ponoszą bardzo wysokie koszty związane z przestrzeganiem tych wymogów, takie jak dobrostan zwierząt, wysokie normy związane nawożenie i ochroną roślin, warunki pracy i wiele innych, natomiast producentów spoza UE te wymogi nie obowiązują - mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów żywności. - My eksportując żywność podlegamy różnym audytom procedur, systemów kontroli bezpieczeństwa i jakości itp., natomiast gdy chodzi o żywność spoza UE nie do końca wiemy w jakich warunkach jest wytwarzana. Powinno to podlegać kontroli, tak aby warunki konkurowania były dla polskich rolników transparentne i równe. Ktoś powinien zająć się dalszym uszczelnianiem systemu również pod tym kątem, i to powinna być Komisja Europejska. Tym bardziej, że nieprawidłowości wychwytywane na polskiej wschodniej granicy są traktowane w systemie RASF jako nieprawidłowości dotyczące polskiej żywności - to jest mocno niesprawiedliwe.

