Wśród najpopularniejszych gatunków warzyw w lutym Kantar wymienia ziemniaki, cebulę i pomidory. W porównaniu do lutego 2021 roku najbardziej wzrosło spożycie buraków, brokułów i kalafiorów.

Które warzywa najczęściej kupowali Polacy w lutym?/ fot. Iñigo De la Maza on Unsplash

Konsumpcja warzyw w lutym

Najpopularniejszym warzywem w lutym ponownie były ziemniaki, których konsumpcję w tygodniu poprzedzającym badanie deklaruje 97% Polaków. Na drugim miejscu wśród warzyw znalazła się cebula. Jadł ją 90% badanych, natomiast trzecie miejsce należy do pomidorów (85%).

W rankingu popularności kolejne miejsca zajmują: marchew (83%), ogórki (80%), papryka (64%) oraz kapusta (64%). W porównaniu do stycznia spadło spożycie papryki (o 3 p.p.).

Konsumpcja marchwi, pomidorów, a także ogórków, cebuli i papryki jest wysoka przez cały rok, a obserwowane wahania sezonowe niewielkie. To ulubione warzywa Polaków, dostępne i jedzone niezależnie od sezonu.

Wzrost rok do roku

W porównaniu do lutego 2022 roku wzrosło spożycie cukinii i brokułów. Odpowiedni o 10% i 5%. Stałą liczbą konsumentów rdr mogą się pochwalić cebula i buraki. W porównaniu do stycznia 2022 nieznacznie spadło spożycie ogórka, kalafiora i marchwi.

W porównaniu do lutego 2021 roku wzrosło spożycie buraków, brokułów i kalafiora. W przypadku buraków oznacza to wzrost liczby konsumentów o 8%, w przypadku brokułów o 3%, a kalafiora o 2%.

Zmiany w ciągu trzech lat

W skali trzech lat, w porównaniu rdr wzrosło spożycie praktycznie wszystkich badanych gatunków. Procentowo najbardziej wzrosła liczba konsumentów kalafiora (25%), ogórka(16%), brokułów (8%) oraz papryki (7%).

Wyniki badań konsumpcji 2020-2023

W lutym 2020 rozpoczęto monitoring spożycia najpopularniejszych warzyw i owoców. Projekt ma pomóc nam wszystkim zrozumieć rolę warzyw i owoców w codziennym odżywianiu i fakt, że powinny stanowić połowę tego co spożywamy.

