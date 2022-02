Walentynkowe przekąski od Helio

Helio na Walentynki poleca orzechy brazylijskie, pieczone migdały oraz suszone figi So Soft!

Helio na Walentynki

- By dodać pikanterii Twojemu miłosnemu menu, zaserwuj na początek… znany afrodyzjak - orzechy brazylijskie Helio, które zadbają o odpowiedni nastrój, przywołując gorące, wakacyjne wspomnienia - zachęca Helio.

- Miły wieczór we dwoje umilą też pieczone migdały Helio Natura, które zawierają ważny dla zdrowia (seksualnego) pierwiastek miłości- cynk. I oczywiście pamiętaj też o walentynkowym top of the top Helio, czyli suszonych figach So Soft!, które budzą #sogood skojarzenia! Zanurz się w pysznym smaku miękkich i #so soczystych, jedynych takich! owoców Helio Natura, które rozbudzą zmysły i zapewnią same #sosoft przyjemności! - proponuje firma.