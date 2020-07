Warzywa i owoce pomagają odpowiednio nawadniać organizm

Polskie warzywa i owoce również wspierają nasze nawodnienie, dostarczając jednocześnie wielu składników odżywczych.

Woda stanowi u osób dorosłych ok. 60% masy ciała, jej ilość zależy m.in. od wieku, wagi czy czynników środowiskowych. Lato sprzyja jej szybszej utracie, kiedy nasze ciało szuka sposobu na schłodzenie się – woda stanowi ważny czynnik w regulowaniu temperatury, m.in. poprzez pocenie. Co się stanie, jeśli się odwodnimy? Wyjaśnia dr hab. Dariusz Włodarek – lekarz, dietetyk i żywieniowiec, Kierownik Zakładu Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Odwodnienie organizmu wpływa istotnie na wydolność organizmu. Szczególnie pogarsza się funkcja układu krążenia. Dochodzić może do mniejszego przepływu krwi przez poszczególne narządy, w tym przez mózg. Wpływać to będzie na pogorszenie naszego samopoczucia, rozdrażnienie, pogorszenie koncentracji, jak również może doprowadzić do omdleń. Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze, ale może dotyczyć ono osób w każdym wieku, zwłaszcza w upalne dni i podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Należy również zaznaczyć, że odwodnienie istotnie wpływa na zmniejszenie wydolności fizycznej. Bardzo ważne jest więc, żebyśmy dbali o siebie – wystarczy pamiętać o dostarczaniu odpowiedniej ilości wody. U osoby dorosłej dzienne zapotrzebowanie to ok. 2,5 l.

Czym się nawadniać? Wodą oczywiście. Jednak nie tylko ze szklanki czy butelki – wodę znajdziemy także w innych produktach, które na co dzień spożywamy, a dzięki którym dbamy o siebie i właściwe nawodnienie. Mowa o polskich warzywach i owocach, które zawierają nie tylko wodę, ale i mnóstwo składników odżywczych. Dr Dariusz Włodarek podkreśla, że w ten sposób najlepiej zadbamy o nasz organizm, aby właściwie funkcjonował, zwłaszcza w upały: Zasadniczym sposobem nawadniania organizmu jest spożywanie płynów. Warto jednak pamiętać, że woda dostarczana jest również z żywnością, zwłaszcza z warzywami i owocami. Takie warzywa, jak ogórki czy pomidory, w ponad 95% składają się z wody. Warto jednak zaznaczyć, są to warzywa o bardzo małej wartości energetycznej i dostarczają dodatkowo cennych mikroskładników. Pomidory są bardzo bogate w potas, ponadto zawierają likopen. Podobnie owoce jagodowe, np. truskawki, poziomki, zawierają około 90% wody i wiele składników odżywczych. To samo dotyczy soków – zawierają dokładnie taką samą ilość wody, jak warzywa i owoce, z których powstają, i mają porównywalną ilość mikroskładników. Dlatego sięgając po warzywa, owoce i soki również pomagamy nawodnić organizm, jednocześnie go odżywiając.

Dostarczanie składników odżywczych jest równie ważne jak nawadnianie organizmu. Spożywanie warzyw, owoców i soków pomaga nam więc zadbać o swój organizm i dobre samopoczucie, nie tylko latem. Sięgajmy więc zarówno po wodę, jak i krajowe pyszności, dzięki którym możemy czuć się dobrze!