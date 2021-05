Warzywa liściaste chronią przed chorobami serca

Są źródłem błonnika, witamin i minerałów, oczyszczają organizm z toksyn, wykazują działanie antynowotworowe i przeciwzapalne – zielone warzywa liściaste stanowią fundament zdrowej diety. Lista ich zalet na tym się jednak nie kończy. Autorzy nowego badania naukowego dowiedli bowiem, że regularne spożywanie takich produktów, jak sałata, szpinak czy jarmuż, znacząco poprawia funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Wystarczy jeść szklankę tych warzyw każdego dnia, by zmniejszyć ryzyko chorób serca aż o 26 proc.

Autor: PAP

Data: 08-05-2021, 13:46

Warzywa liściaste chronią przed chorobami serca /fot. Unsplash

Nie jest tajemnicą, że jadłospis bazujący na warzywach jest gwarancją zdrowia. Kryją one w sobie mnóstwo witamin i minerałów, a przy tym są niskokaloryczne, dzięki czemu nawet osoby odchudzające się mogą zajadać się nimi niemal bez ograniczeń. Szczególnie korzystny wpływ na organizm mają zielone warzywa liściaste, którym uczeni przypisują działanie antynowotworowe i przeciwzapalne. Produkty, takie jak szpinak, sałata czy jarmuż są ponadto skarbnicą błonnika, dzięki czemu usprawniają pracę jelit i całego układu trawiennego. Jak pokazują rezultaty nowego badania naukowego, imponująca lista zalet warzyw liściastych na tym się nie kończy. Spożywając je regularnie wyraźnie obniżymy bowiem ryzyko wystąpienia chorób serca.

Badacze z australijskiego Uniwersytetu Edith Cowan przyjrzeli się danym medycznym ponad 50 tys. osób. Po dokonaniu szczegółowej analizy ich żywieniowych nawyków uczeni doszli do wniosku, że badani, którzy spożywali każdego dnia przynajmniej jedną szklankę surowych warzyw liściastych mieli niższe ciśnienie krwi, a prawdopodobieństwo rozwinięcia się u nich chorób układu sercowo-naczyniowego było o 26 proc. mniejsze. Sekretem prozdrowotnego działania tych produktów są zawarte w nich azotany, które pomagają rozluźniać naczynia krwionośne, obniżając w ten sposób ciśnienie krwi. Jak podkreślają naukowcy, niezbędna do uzyskania owych korzyści ilość spożywanych dziennie warzyw liściastych jest "umiarkowana", a co za tym idzie osiągalna dla każdego z nas.

"Choroby serca każdego roku pochłaniają miliony ludzkich istnień, będąc wciąż wiodącą przyczyną zgonów na świecie. Włączenie do codziennej diety zaledwie jednej szklanki bogatych w azotany zielonych warzyw liściastych, takich jak szpinak, sałata czy jarmuż, pomoże nam uniknąć jakże groźnych chorób układu krążenia" - komentuje dr Catherine Bondonno, główna autorka badania. Uczona podkreśla, że spożywanie warzyw liściastych wpływa pozytywnie na każdy obszar naszego zdrowia, m.in. poprzez usprawnienie metabolizmu oraz zapobieganie niedoborom witamin. Aby zwiększyć dzienne spożycie tych produktów, dr Bondonno prócz przyrządzania sałatek poleca każdego ranka dodawać szklankę szpinaku lub jarmużu do owocowego koktajlu.