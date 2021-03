Ważne, aby podatek cukrowy nie wpłynął na potencjał produkcyjny

Farmer: Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje tzw. podatek cukrowy. Jak wpłynął on na branżę i czy może przyczynić się do ograniczeń produkcji buraka cukrowego w Polsce?

Roman Kubiak: Jest za wcześnie, żeby powiedzieć, jakie następstwa przyniesie wprowadzony w tym roku podatek cukrowy. Musimy jeszcze chwilę poczekać. Jako firma zrobimy wszystko, aby nie wpłynął na potencjał produkcyjny. Nie dopuszczam myśli, że moglibyśmy sugerować plantatorom zmniejszenie produkcji. To już będzie nasze zadanie, jako producenta cukru, żeby w przypadku spadku popytu krajowego, znaleźć nowe rynki. Będziemy musieli sobie poradzić.

Farmer: Rolnicy są rozgoryczeni opłacalnością i przyszłością uprawy buraka cukrowego, czego dają upust w mediach społecznościowych i na forach internetowych. Z jednej strony są wymagania tzw. Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. kłopoty ze zmniejszającą się pulą substancji czynnych do ochrony roślin. W ostatnim czasie wycofano wiele pestycydów kluczowych dla tej uprawy. Ochrona przed agrofagami jest trudniejsza. Z drugiej strony, jak wynika z danych wcześniej przytoczonego Związku Producentów Cukru, o ile w ostatnim czasie mamy do czynienia z niższą produkcją cukru czy zmniejszającą się liczbą plantatorów, to wzrasta średnia wielkość uprawy buraka cukrowego, ale też obszar uprawy. Czy uprawa buraka cukrowego w Polsce ma jeszcze przyszłość i czy warto w nią inwestować?

Roman Kubiak: Wszyscy narzekamy, ale obszar uprawy rośnie. Zielony Ład nie dotyczy tylko buraka, ale całej produkcji rolnej zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej. Nie może ona odbywać się w oderwaniu od oczekiwań klientów. Konsumenci chcą kupować cukier, ale chcą być pewni, że jego produkcja nie będzie degradować środowiska, nie spowoduje zanieczyszczenia wód. A my – producenci cukru oraz rolnicy, musimy się w tym odnaleźć.